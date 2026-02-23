Elon Musk lanza una fuerte crítica a Claudia Sheinbaum: "¿Por qué no retomar la guerra contra el narco?"

En medio de una de las semanas más intensas en la lucha contra el crimen organizado en México, Elon Musk, empresario y dueño de Tesla y X, encendió las redes sociales con un comentario directo a Claudia Sheinbaum, presidenta de México, por su decisión de no reiniciar una guerra frontal contra los cárteles del narcotráfico tras el abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho.

¿Qué dijo Elon Musk sobre Claudia Sheinbaum?

Una publicación polémica en X (antes Twitter) mostró a Musk acusando a Sheinbaum de priorizar los derechos humanos por encima del combate directo al crimen y sugiriendo que sus decisiones estarían influenciadas por "los jefes de los cárteles". Según su mensaje, la mandataria estaría diciendo solo lo que "sus jefes del crimen organizado le ordenan".

Además, Musk reaccionó brevemente a imágenes y noticias de disturbios y violencia en México con un emoji que reflejaba incredulidad y molestia ante lo ocurrido tras la caída de El Mencho.

La respuesta oficial: defensa de la estrategia

La crítica no pasó desapercibida en México. Senadores del partido oficial, Morena, salieron de inmediato en defensa de Sheinbaum, destacando que:

- La estrategia actual busca priorizar derechos humanos y una justicia integral por encima de enfrentamientos sangrientos.

- El operativo que llevó a la muerte de El Mencho fue posible gracias a inteligencia compartida con Estados Unidos, pero la ejecución fue exclusivamente mexicana y respetó la soberanía nacional.

- La cooperación binacional con Estados Unidos en seguridad sigue, aunque México insiste en que no habrá subordinación ni intervención directa extranjera.

¿Por qué no una "guerra" contra el narco?

Sheinbaum ha sido muy clara en su rechazo a que México vuelva a una guerra abierta contra los cárteles como la que se vivió hace años: por su perspectiva, esa estrategia alimentó más violencia y rompió con el Estado de derecho.

Los operadores de seguridad del gobierno han declarado que su enfoque busca:

- Reducir la violencia desde las causas sociales y legales, no solo con fuerza bruta.

- Fortalecer la investigación y persecución penal, no solo los enfrentamientos armados.

- Atender las adicciones y tráfico de drogas como un problema multidimensional, no simplemente combate militar.

Un debate que trasciende redes y fronteras

El choque entre Musk y Sheinbaum no es solo una discusión en X: refleja una tensión más amplia entre dos visiones del combate al crimen organizado:

Una, más agresiva, basada en enfrentamientos y presión militar directa.

Otra, enfocada en justicia, derechos humanos y cooperación sin intervenciones.

Mientras tanto, México sigue lidiando con violencia y bloqueos viales en varios estados, y la estrategia gubernamental continúa siendo observada tanto nacional como internacionalmente.