Julio César Chávez Jr. Vinculado a Proceso por Vínculos con Ovidio Guzmán y el Cártel de Sinaloa

Julio César Chávez Jr. es vinculado a proceso por presuntos vínculos con Ovidio Guzmán y el Cártel de Sinaloa

El boxeador Julio César Chávez Jr. fue vinculado a proceso por un juez federal, luego de que la Fiscalía General de la República (FGR) presentara pruebas que lo relacionan con actividades delictivas al servicio de Ovidio Guzmán López, alias “El Ratón”, uno de los líderes del Cártel de Sinaloa.

Aunque el juez Enrique Hernández Miranda, del Centro de Justicia Penal Federal en Hermosillo, Sonora, le concedió la libertad provisional, determinó que existen elementos suficientes para suponer que Chávez Jr. operaba como una especie de 'golpeador' dentro de la estructura criminal liderada por los 'Chapitos'.

Según la resolución judicial, el pugilista no ocupaba un cargo de liderazgo ni de administración dentro del cártel, pero habría participado en actos de violencia por instrucciones directas de Ovidio Guzmán y de Néstor Isidro García, alias 'El Nini'.

“El imputado contribuía a los fines de la organización delictiva ejecutando acciones violentas contra miembros del propio Cártel de Sinaloa que incumplían con sus reglas internas”, señala el documento judicial. No obstante, se aclaró que Chávez Jr. actuaba bajo órdenes y no tenía capacidad de decisión dentro del grupo criminal.

La investigación continúa en curso, mientras el exboxeador enfrentará el proceso en libertad, con medidas cautelares impuestas por el juez.