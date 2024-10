Kamala Harris y Donald Trump en empate camino a las elecciones de USA

A solo una semana de las elecciones presidenciales en Estados Unidos, la carrera hacia la Casa Blanca entre la demócrata Kamala Harris y el republicano Donald Trump se encuentra ajustada y con una diferencia de apenas 1.4 puntos, según los últimos datos de Five ThirtyEight. Harris lidera con el 48.1% de las preferencias, mientras que Trump le sigue muy de cerca con el 46.7%, una diferencia que ha disminuido desde los tres puntos de ventaja de semanas anteriores. The New York Times estima incluso una diferencia menor, de menos de un punto porcentual.

Estados clave: la clave de la victoria

La batalla en los estados clave se perfila como determinante para ambos candidatos. En Nevada y Pensilvania, Trump lidera con ligeras ventajas de 0.21 y 0.3 puntos, respectivamente. Sin embargo, Harris mantiene una ventaja en Wisconsin y Michigan, aunque por márgenes mínimos de 0.11 y 0.38 puntos. Pensilvania, con sus 19 votos electorales, es uno de los estados más relevantes, pues cualquier inclinación podría resultar decisiva para lograr los 270 votos necesarios en el Colegio Electoral.

El colegio electoral y los estados en disputa

El Colegio Electoral, que consta de 538 votos, requiere que el ganador alcance al menos 270 compromisarios para hacerse con la presidencia. En estados clave como Arizona, Georgia y Carolina del Norte, Trump lidera por 1.85, 1.53 y 1.32 puntos, respectivamente. Por su parte, Harris mantiene una ventaja en Michigan y Wisconsin, dos estados del llamado "Rust Belt" que resultaron cruciales para Trump en su victoria en 2016.

Voto anticipado de Joe Biden

El actual presidente, Joe Biden, ejerció su derecho al voto anticipado el día de ayer en su residencia de Delaware. Llegó al centro de votación en New Castle poco antes del mediodía, donde tuvo que esperar su turno en una fila junto a otros votantes, aprovechando la ocasión para interactuar y saludar a las personas presentes.

Este margen tan ajustado refleja una contienda sumamente competitiva, en la que el voto en estados clave será decisivo para definir al próximo presidente de Estados Unidos.