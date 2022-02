La OTAN no tiene intención de desplegar las fuerzas de la Alianza en Ucrania

El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, ha afirmado este jueves que la Alianza no tiene planes de desplegar sus tropas en territorio de Ucrania.

"No hay tropas de combate de la OTAN, no hay tropas de la OTAN en absoluto dentro de Ucrania. Y hemos declarado que no tenemos planes, ni intención de desplegar las tropas de la OTAN en Ucrania", dijo Stoltenberg durante una rueda de prensa.

Asimismo, informó que los miembros del bloque militar activaron su plan de defensa colectivo. "Hoy hemos activado los planes de defensa de la OTAN, que les otorgan a nuestros jefes militares más autoridad para mover fuerzas y desplegar fuerzas cuando fuese necesario y, por supuesto, estos podrían ser también elementos de la fuerza de respuesta de la OTAN", manifestó Stoltenberg.

Asimismo, refiriéndose a la operación especial militar en territorio ucraniano ordenada horas antes por el presidente ruso, Vladímir Putin, para defender Donbass, Stoltenberg afirmó que Moscú "ha cerrado la puerta" para alcanzar una solución al conflicto por la vía política.

El presidente ruso anunció este jueves que ha decidido realizar "una operación militar especial" para defender Donbass, detallando que el objetivo del operativo es "proteger a las personas que han sido objeto de abusos y genocidio por parte del régimen de Kiev durante ocho años".

El Ministerio de Defensa de Rusia aseguró que las Fuerzas Armadas rusas apuntan a la infraestructura militar ucraniana y no están atacando a las tropas rendidas ni a la población civil.

Un alto funcionario de la administración estadounidense agregó que Sberbank (SBER.MM) y VTB Bank (VTBR.MM) enfrentarían sanciones si continúa la invasión rusa.

Bank Rossiya ya está bajo sanciones estadounidenses desde 2014 por sus estrechos vínculos con funcionarios del Kremlin.

La Unión Europea acordó incluir en la lista negra a los bancos involucrados en la financiación de actividades separatistas en el este de Ucrania.

Los grandes bancos de Rusia están profundamente integrados en el sistema financiero mundial, lo que significa que las sanciones podrían sentirse mucho más allá de sus fronteras. Los datos del Banco de Pagos Internacionales (BIS) muestran que los prestamistas europeos tienen la parte del león de los casi $ 30 mil millones en exposición de los bancos extranjeros a Rusia.

Según datos del banco central de Rusia, el total de activos y pasivos extranjeros de la banca rusa se situó en 200 600 millones de dólares y 134 500 millones de dólares, respectivamente, y la participación del dólar estadounidense representó alrededor del 53 % de ambos, frente al 76 %-81 % de hace dos décadas.

DEUDA SOBERANA Y MERCADOS DE CAPITAL

El próximo paquete de medidas de la UE "apuntará a la capacidad del estado y el gobierno rusos para acceder a los mercados y servicios de capital y financieros de la UE, para limitar el financiamiento de políticas agresivas y escaladas", dijo el bloque.

Prohibirá a los inversores de la UE comerciar con bonos estatales rusos.

Washington anunció nuevas restricciones a las negociaciones con la deuda soberana de Rusia esta semana. A los estadounidenses, a quienes ya se les prohibió invertir directamente en deuda soberana rusa, se les prohibirá comprarla en el mercado secundario después del 1 de marzo.

Gran Bretaña amenazó la semana pasada con impedir que las empresas rusas obtengan capital en Londres, el centro financiero de Europa para este tipo de transacciones, aunque no lo hizo en sus anuncios del martes.

Incluso antes de los últimos acontecimientos, el acceso a los bonos rusos se había vuelto cada vez más restringido.

Las sanciones estadounidenses impuestas en 2015 hicieron que la deuda futura en dólares rusos no fuera elegible para muchos inversores e índices clave. En abril de 2021, Biden prohibió a los inversores estadounidenses comprar nuevos bonos en rublos rusos por acusaciones de intromisión rusa en las elecciones estadounidenses.

Las restricciones han reducido la deuda externa de Rusia en un 33% desde principios de 2014, de $733 mil millones a $489 mil millones en el tercer trimestre de 2021. Una deuda más baja mejora el balance de un país en la superficie, pero lo priva de fuentes de financiamiento que podrían contribuir al crecimiento económico. y desarrollo.

PARTICULARES

Estados Unidos, la UE y Gran Bretaña ya impusieron congelamientos de activos, prohibiciones de viaje y otras restricciones a varias personas rusas.

La UE impuso el lunes sanciones a cinco personas que participaron en las elecciones parlamentarias rusas en la Crimea anexada en septiembre de 2021.

El martes, el bloque dijo que pondría en la lista negra a todos los legisladores de la cámara baja del parlamento ruso que votaron a favor del reconocimiento de las regiones separatistas, congelaría cualquier activo que tuvieran en la UE y les prohibiría viajar al bloque.

Mientras tanto, Gran Bretaña impuso sanciones a tres hombres, Gennady Timchenko y los multimillonarios Igor y Boris Rotenberg, todos aliados del presidente Vladimir Putin de San Petersburgo, cuyas fortunas personales crecieron vertiginosamente tras el ascenso de Putin a la presidencia. Los tres hombres ya están sancionados por Estados Unidos.

Estados Unidos también impuso sanciones el martes a las élites rusas cercanas a Putin, incluido Alexander Bortnikov, jefe del Servicio Federal de Seguridad, el poderoso servicio de contrainteligencia y seguridad interna de Rusia.

Su hijo, Denis Bortnikov, vicepresidente de la institución financiera estatal rusa VTB Bank Public Joint Stock Company y presidente de la empresa de administración del banco, también fue blanco de la medida del martes.

También fue designado el primer subjefe de gabinete de Putin y ex primer ministro ruso, Sergei Kiriyenko. Anteriormente fue blanco de Estados Unidos, la UE y Gran Bretaña en respuesta al envenenamiento del líder de la oposición rusa Alexei Navalny. Su hijo, Vladimir Kiriyenko, también fue designado el martes.

El presidente y director ejecutivo de Promsvyazbank también fue objeto de ataques. El Tesoro acusó a Petr Fradkov de trabajar para transformar el banco en uno que sirva a la industria de defensa.

Estados Unidos ha utilizado en el pasado la herramienta Nacionales especialmente designados (SDN), que efectivamente expulsa a individuos y empresas del sistema bancario estadounidense, prohíbe su comercio con estadounidenses y congela sus activos estadounidenses, para sancionar a los oligarcas.

Sin embargo, se ha vuelto más cauteloso en los últimos años después de que las sanciones de 2018 al propietario de Rusal dispararan los precios del aluminio y obligaran a Washington a dar marcha atrás.

Un proyecto de ley presentado por los demócratas del Senado de EE. UU. en enero tenía como objetivo sanciones generalizadas contra altos funcionarios del gobierno y militares rusos, incluido Putin, y el presidente Biden ha dicho que estaría listo para considerar sanciones personales contra el presidente ruso.

Moscú ha dicho que cualquier movimiento para imponer sanciones al propio Putin no lo dañaría personalmente, sino que resultaría "políticamente destructivo".

CORPORATIVAS DE ENERGÍA Y NORD STREAM 2

Estados Unidos y la UE ya tienen sanciones vigentes en los sectores de energía y defensa de Rusia, con la empresa estatal de gas Gazprom, su brazo petrolero Gazpromneft y los productores de petróleo Lukoil, Rosneft y Surgutneftegaz que enfrentan varios tipos de restricciones a las exportaciones/importaciones y la deuda. levantamiento.

Las sanciones podrían ampliarse y profundizarse, siendo una posible opción evitar que las empresas se establezcan en dólares estadounidenses.

Nord Stream 2, un oleoducto recientemente completado desde Rusia a Alemania, estaba esperando la aprobación regulatoria de las autoridades alemanas y de la UE antes de que Berlín congelara su certificación. leer más

Estados Unidos impuso el miércoles sanciones a la empresa encargada de construir el gasoducto Nord Stream 2 de Rusia.

VIRUTAS DE FRENO

La UE ha prometido introducir medidas para entorpecer la posición tecnológica de Rusia en áreas clave, desde componentes de alta tecnología hasta software de última generación.

La Casa Blanca le ha dicho a la industria de chips de EE. UU. que esté lista para nuevas restricciones a las exportaciones a Rusia si Moscú ataca a Ucrania, incluido el posible bloqueo del acceso de Rusia a los suministros electrónicos globales.

Se implementaron medidas similares durante la Guerra Fría, cuando las sanciones mantuvieron a la Unión Soviética atrasada tecnológicamente y obstaculizaron el crecimiento económico.

APAGAR SWIFT

Una de las medidas más duras sería desconectar el sistema financiero ruso de SWIFT, que maneja transferencias financieras internacionales y es utilizado por más de 11.000 instituciones financieras en más de 200 países.

Un alto funcionario estadounidense dijo que no eliminarán las sanciones de SWIFT.

En 2012, SWIFT desconectó los bancos iraníes cuando se endurecieron las sanciones internacionales contra Teherán por su programa nuclear. Irán perdió la mitad de sus ingresos por exportaciones de petróleo y el 30% de su comercio exterior, dijo el centro de estudios Carnegie Moscow Center.

Entre los países occidentales, Estados Unidos y Alemania serían los que más perderían con tal movimiento, ya que sus bancos son los usuarios más frecuentes de SWIFT con los bancos rusos, dijo Maria Shagina del Centro Carnegie de Moscú.

Las llamadas para cortar el acceso SWIFT de Rusia se discutieron en 2014 cuando Moscú anexó Crimea, lo que llevó a Moscú a desarrollar un sistema de mensajería alternativo, SPFS.

La cantidad de mensajes enviados a través de SPFS fue aproximadamente una quinta parte del tráfico interno ruso en 2020, según el banco central, que apunta a aumentar esto al 30% en 2023. Sin embargo, SPFS ha tenido problemas para establecerse en las transacciones internacionales.