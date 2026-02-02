Elon Musk revela avances del chip Blindsight para ciegos

Blindsight: el ambicioso chip de Neuralink para devolver la visión

La empresa de neurotecnología Neuralink reveló los proyectos en los que está trabajando.

El magnate Elon Musk, de 54 años de edad, presentó los avances de Blindsight, el chip de Neuralink que busca devolverle la visión a las personas. El dispositivo incluso pretende que las personas completamente ciegas recuperen la vista.

"Nuestro próximo producto, Blindsight, permitirá que quienes hayan perdido la visión por completo, incluso si han perdido los ojos o el nervio óptico, o si nunca han visto, o incluso son ciegos de nacimiento, puedan volver a ver"

De acuerdo con Elon Musk, Blindsight dejará que las personas con pérdida total de visión vean "inicialmente en baja resolución", después en alta resolución y "múltiples longitudes de onda".

El chip Blindsight de Neuralink busca revolucionar el campo de la neurotecnología al ofrecer una solución para quienes han perdido la visión. Este avance podría cambiar la vida de millones de personas en todo el mundo.

Durante la presentación, Elon Musk enfatizó el potencial de la neurotecnología para mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidades visuales, abriendo nuevas posibilidades en el tratamiento de la ceguera.

El chip Blindsight no solo promete devolver la visión, sino que también permitirá a los usuarios experimentar diferentes longitudes de onda, lo que podría enriquecer su percepción visual y mejorar su interacción con el entorno.