Trump revela que México detiene exportaciones de petróleo a Cuba: impacto inmediato

En lo que representa un giro significativo en la política exterior de la administración de Claudia Sheinbaum, el presidente estadounidense Donald Trump reveló que México ha accedido a suspender las exportaciones de petróleo a la isla de Cuba. Según el mandatario norteamericano, la decisión se tomó tras una conversación personal en la que solicitó explícitamente el fin de este apoyo energético.

Históricamente, México ha mantenido una postura de solidaridad con Cuba, enviando cargamentos de crudo para aliviar la crisis energética de la isla. Sin embargo, este nuevo acuerdo marca un punto de ruptura, sugiriendo que la relación con la Casa Blanca y la estabilidad del T-MEC han pasado a ser la prioridad absoluta del Gobierno Federal.

Los puntos centrales de la revelación:

- Negociación Directa: Trump aseguró que la Presidenta Sheinbaum cumplió con la solicitud de manera inmediata tras el planteamiento estadounidense.

- Presión Arancelaria: El anuncio se da en un contexto donde Estados Unidos ha utilizado la amenaza de aranceles y el control fronterizo como herramientas de negociación bilateral.

- Crisis en la Isla: La retirada del apoyo mexicano deja a Cuba en una posición de vulnerabilidad extrema, ante un sistema eléctrico nacional que depende críticamente del petróleo extranjero.