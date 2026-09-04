SRE pide a EE.UU. detener a esposa de García Luna por lavado

México solicitó a Estados Unidos la extradición de Linda Cristina Pereyra, esposa de Genaro García Luna, por lavado de dinero y delincuencia organizada.

La solicitud de extradición de Linda Cristina Pereyra fue confirmada mediante una solicitud de transparencia del periodista Arturo Ángel a la SRE y publicada en medios como Milenio y Proyecto Puente.

La SRE confirma la solicitud de extradición de Linda Cristina Pereyra a EE.UU.

Claudia Sheinbaum, presidenta de México, confirmó que existe la solicitud de extradición y que responde a una investigación "de hace tiempo" de la Fiscalía General de la República (FGR). La petición de detención y extradición se basa en el artículo 11 del Tratado de Extradición entre México y Estados Unidos.

García Luna y su esposa, implicados en red de lavado de dinero en Florida.

Señalan a Linda Cristina Pereyra de red de lavado con la que compraron propiedades en Florida, Estados Unidos. Las propiedades fueron adquiridas mediante contratos fraudulentos obtenidos en el sexenio de Enrique Peña Nieto con los cuales compraron ella y Genaro García Luna propiedades en Florida, Estados Unidos.