Madre regaña y cachetea a su hijo tras ser detenido por robar

Una madre de familia cacheteó y regañó a su hijo, luego de éste fue detenido tras ser sorprendido robando en Lima, Perú.

Según el reporte, el joven identificado como Luis Sánchez, de 20 años de edad, también conocido como ´Popy´, es integrante de una banda llamada Cachorros de Caraballo.

El señalado, junto con varios miembros de la banda, ingresaron a robar una vivienda, de donde pretendían apoderarse de un televisor, equipos de sonido, entre otros aparatos

Sin embargo, el hecho se reportó al número de emergencias, por lo que los elementos policiacos arribaron al sitio y frustraron el robo.

A través del portal América Noticias, se difundió un video donde se le ve al ´Popy´, detenido a bordo de la patrulla, cuando repentinamente su madre le da una cachetada y le exige que aprenda a respetar.

"¿Con quién has estado? ¿Cuántos han sido? ¿Dónde están los demás? No me interesa. Eres bien machito, te crees", se le escucha a la mujer decir muy enoja.

Finalmente, el video se viralizó en redes sociales, donde usuarios aplaudieron la postura de la madre de familia, ya que no cubrir los delitos que cometió de su hijo.