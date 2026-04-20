Marco Rubio impone restricciones de visados al Cártel de Sinaloa

WASHINGTON – El Departamento de Estado de los Estados Unidos anunció este lunes la restricción de visados para 75 personas vinculadas al Cártel de Sinaloa, incluyendo familiares directos y socios cercanos. La medida busca asfixiar la red logística y financiera de la organización criminal, señalada como una de las principales responsables del tráfico de fentanilo hacia territorio estadounidense.

El secretario de Estado, Marco Rubio, confirmó que la nueva política migratoria se ampara en la Orden Ejecutiva 14059, la cual permite sancionar no solo a los operadores directos del narcotráfico, sino a su círculo íntimo. "Utilizaremos todas las herramientas disponibles para desmantelar las redes que facilitan el flujo de drogas que dañan a nuestros ciudadanos", declaró Rubio a través de un comunicado oficial.

Alcance de la medida contra el Cártel de Sinaloa

La restricción de visados afecta a esposas, hijos y colaboradores comerciales de figuras clave dentro de las facciones de "Los Chapitos" y la facción liderada por Ismael "El Mayo" Zambada. Según el informe del Departamento de Estado, estas personas habrían utilizado los beneficios de viaje a Estados Unidos para realizar transacciones financieras, adquirir bienes de lujo o gestionar activos derivados de actividades ilícitas.

Fuentes federales indicaron que entre los sancionados se encuentran administradores de empresas fachada en sectores inmobiliarios y de servicios que operan en los estados de Sinaloa y Sonora. La medida implica la revocación inmediata de visas vigentes y la prohibición permanente de ingreso a los Estados Unidos para los señalados.

Estrategia contra el tráfico de fentanilo

Esta acción forma parte de una ofensiva mayor de la administración actual para frenar la crisis de opioides sintéticos. De acuerdo con datos del gobierno estadounidense, las sobredosis por fentanilo siguen siendo la principal causa de muerte entre ciudadanos de 18 a 44 años en el país, con un promedio superior a las 200 muertes diarias registradas durante el último año.

"El mensaje es claro: el beneficio del estilo de vida en el extranjero para las familias de los narcotraficantes se termina", señaló un alto funcionario de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC). La administración Trump ha intensificado estas sanciones como un mecanismo de presión psicológica y financiera sobre las cúpulas del crimen organizado en México.

Impacto en la relación bilateral México-EE. UU.

El anuncio ocurre en un momento de tensión diplomática por la seguridad fronteriza. Mientras que el gobierno de México ha abogado por el respeto a la soberanía en las investigaciones, Estados Unidos ha optado por medidas unilaterales administrativas, como la cancelación de documentos migratorios, para combatir el lavado de dinero sin necesidad de procesos de extradición inmediatos.

Expertos en seguridad señalan que la restricción de visas para el Cártel de Sinaloa podría provocar un reacomodo en las estructuras de apoyo del grupo criminal. Se espera que en los próximos días se den a conocer más nombres integrados a la "Lista Negra" del Departamento del Tesoro, lo que congelaría adicionalmente cualquier activo bajo jurisdicción estadounidense.