Tragedia en Shreveport: Padre hace tiroteo y acaba con la vida de 7 de sus hijos

Un tiroteo registrado en la ciudad de Shreveport, en el estado de Luisiana, Estados Unidos, dejó como saldo la muerte de ocho menores —siete hijos del agresor y otro niño sin parentesco—, además de varios heridos, informaron autoridades locales.

El portavoz policial Chris Bordelon indicó que las víctimas tenían entre uno y 14 años. En total, diez personas fueron alcanzadas por disparos, incluidas dos mujeres adultas, una de ellas madre de los menores, quienes permanecen en estado crítico.

De acuerdo con los primeros reportes, el ataque comenzó alrededor de las 5:00 de la mañana del domingo, cuando el sospechoso abrió fuego contra varias personas antes de huir en un vehículo robado. Posteriormente, fue localizado por agentes, quienes lo abatieron tras una persecución.

Las investigaciones señalan que el agresor, identificado como Shamar Elkins, habría actuado solo. Según la policía, primero disparó contra una mujer en la vía pública y después se trasladó a una vivienda cercana, donde atacó a los menores. Uno de los niños heridos logró pedir ayuda en una casa cercana, mientras que otro fue hospitalizado tras lanzarse desde el techo.

Detalles confirmados

Las autoridades precisaron que la escena del crimen se extiende en tres puntos distintos y que continúan recopilando información. De manera preliminar, el caso estaría relacionado con un contexto de violencia doméstica.

Testimonios citados en medios locales indican que el atacante mostraba alteraciones emocionales tras un proceso de divorcio con su esposa, con quien tenía previsto comparecer ante un tribunal.

Reacciones de la comunidad

El alcalde de Shreveport, Tom Arceneaux, calificó lo ocurrido como una tragedia sin precedentes en la ciudad, al señalar que el impacto alcanza a familias, cuerpos de seguridad y a toda la comunidad.

Este hecho es considerado el tiroteo masivo más mortífero en Estados Unidos desde enero de 2024, según registros del Gun Violence Archive, organización que da seguimiento a la violencia armada en el país.

Las autoridades continúan con las investigaciones en coordinación con la Policía Estatal de Luisiana y otras agencias.