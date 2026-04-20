Marco Rubio sanciona a 75 personas vinculadas al Cártel de Sinaloa

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, informó que se impusieron restricciones de visa a 75 personas vinculadas con el Cártel de Sinaloa, como parte de acciones dirigidas a reforzar la seguridad en la región.

A través de su cuenta en la red social X, el funcionario señaló que "la Administración Trump sigue trabajando para que nuestra nación y nuestra región sean más seguras y fuertes", y añadió que se trata de medidas contra familiares o allegados de individuos sancionados.

Asimismo, precisó: "Hoy, estoy tomando medidas para imponer restricciones de visa a 75 personas que son familiares o allegados de individuos vinculados al Cártel de Sinaloa".

Rubio también indicó que estas acciones forman parte de una estrategia más amplia al afirmar que "continuaremos protegiendo a los estadounidenses de los peligrosos narcoterroristas y las drogas letales".

Las restricciones de visa afectan a familiares y socios cercanos de narcotraficantes.

El Departamento de Estado de Estados Unidos emitió un comunicado el 20 de abril en el que precisó que las restricciones aplican a familiares y socios cercanos, ya sean personales o comerciales, de personas vinculadas con el grupo criminal.

En el documento oficial se establece que "el presidente Trump está utilizando todo el poder de Estados Unidos para erradicar los cárteles narcoterroristas que operan en nuestro hemisferio", y agrega que estas medidas se aplican bajo la Orden Ejecutiva 14059, relacionada con sanciones a personas extranjeras involucradas en el tráfico ilícito de drogas.

Marco Rubio destaca la lucha contra el narcotráfico en la región.

El comunicado también subraya que "la imposición de restricciones de visado a los narcotraficantes, sus familiares y socios comerciales y personales cercanos no solo impedirá su entrada al país, sino que también disuadirá la continuación de sus actividades ilícitas".

Las medidas se enmarcan en la Orden Ejecutiva 14059 contra el tráfico de drogas.