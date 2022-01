Messi supera el COVID-19 y ya reporta con el PSG

Luego de que el pasado 2 de enero el París Saint-Germain informara que Lionel Messi había dado positivo a COVID-19, el crack abandonó Argentina tras dar negativo en una nueva prueba PCR a la que se sometió.

Fue la noche del martes que el sudamericano, junto con su familia, salió del aeropuerto de Rosario, Argentina, con rumbo a la capital de Francia en donde reportó con el PSG.

"Messi está en contacto constante con nuestro servicio médico y cuando sus controles den negativos, viajará para Francia. Por el momento no sabemos más que eso. Hasta que no de negativo en Argentina, no podrá viajar", había mencionado Mauricio Pochettino en conferencia de prensa antes de que la ´Pulga´ emprendiera su regreso a París.

Se espera que previo a que Messi se reincorpore a los entrenamientos del equipo de la Ciudad de la luz sea sometido a nuevas pruebas para descartar que el virus haya dejado alguna una secuela en su cuerpo.

Cabe recordar que Messi, Antonela y sus tres hijos disfrutaron de las fechas decembrinas en la ciudad natal del exfutbolista del Barcelona, lugar en donde asistió a varios eventos masivos.

En caso de que no exista ningún contratiempo con Messi, su regreso a las canchas se podría dar este mismo fin de semana en el duelo entre PSG y Olympique de Lyon, el cual se disputará el domingo 9 de enero en la cancha del Parc Olympique Lyonnais.