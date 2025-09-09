Esposa de ex primer ministro de Nepal fallece en ataque incendiario

La crisis social que vive Nepal escaló drásticamente este martes, cuando Rajyalaxmi Chitrakar, esposa del ex primer ministro Jhalanath Khanal, falleció a causa de las heridas sufridas en un ataque incendiario. La tragedia se produjo en medio de las intensas manifestaciones que han sacudido al país, dejando ya un saldo de 19 muertos y más de 500 heridos.

Según fuentes locales, un grupo de manifestantes irrumpió en la residencia de Khanal, ubicada en el barrio de Dallu, en Katmandú. Los asaltantes le prendieron fuego al domicilio, dejando a la mujer atrapada en su interior. Aunque fue rescatada y trasladada de urgencia al Hospital de Quemados de Kirtipur, Rajyalaxmi Chitrakar no sobrevivió a la gravedad de sus quemaduras y murió mientras recibía tratamiento.

La escalada de violencia coincide con el levantamiento de la prohibición de las redes sociales impuesta por el gobierno. Esta medida, que afectó a plataformas como Facebook, Instagram, X y YouTube, fue el detonante de las protestas, organizadas principalmente por la Generación Z. Las marchas, que comenzaron de forma pacífica, se tornaron violentas cuando los manifestantes intentaron asaltar el Parlamento, lo que provocó enfrentamientos con la policía, que respondió con gases lacrimógenos y balas de goma.

A raíz de los disturbios, las autoridades han reforzado la seguridad de los funcionarios de alto rango, quienes han sido evacuados a cuarteles militares y otras zonas seguras. La situación sigue siendo crítica mientras el país intenta recuperar la calma tras una jornada de luto y violencia.