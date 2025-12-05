Grupo A del Mundial 2026: Selección Mexicana debuta en el Estadio CDMX

La Selección Mexicana ya tiene definido el panorama para el arranque del Mundial 2026. Tras el sorteo celebrado este viernes, quedó confirmado el acomodo del Grupo A, sector que encabezará como país anfitrión y que marcará el inicio de la Copa del Mundo más extensa de la historia.

Detalles sobre el Grupo A del Mundial 2026

Con ello, el combinado nacional conoce la ruta que deberá recorrer en la primera fase, misma que incluye su debut en el Estadio CDMX —antes Estadio Azteca— y una presentación en Guadalajara, además de la posibilidad de disputar rondas eliminatorias también en territorio mexicano.

Debut de México en el Estadio CDMX

La Selección Mexicana se prepara para su debut en el Estadio CDMX, un evento que promete ser histórico para los aficionados al fútbol. La expectativa es alta, y los seguidores ya están ansiosos por ver a su equipo en acción.

Posibilidades de rondas eliminatorias en México

Además de su participación en el Grupo A, existe la posibilidad de que México avance a rondas eliminatorias en su propio territorio, lo que podría generar un ambiente de gran apoyo y entusiasmo entre los aficionados.

