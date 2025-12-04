Maduro busca ayuda externa y cambia de lugar para dormir por amenazas

El presidente venezolano, Nicolás Maduro, se ha vuelto cada vez más paranoico ante los ataques aéreos estadounidenses tras las recientes amenazas de la administración Trump, y el dictador ahora rota regularmente sus camas y teléfonos celulares para evitar que se rastree su ubicación, según un nuevo informe.

A pesar de sus recientes apariciones públicas aparentemente despreocupadas, fuentes cercanas al régimen de Maduro dijeron que el presidente está sudando la gota gorda mientras refuerza su seguridad personal y busca ayuda externa para reducir el riesgo de traición por parte de sus leales, informó The New York Times.

¿Por qué Maduro cambia de lugar para dormir?

Para mitigar las posibilidades de morir en un ataque aéreo estadounidense o en una incursión de fuerzas especiales, Maduro, de 63 años, estaría optando por dormir en diferentes lugares para despistar a posibles asesinos.

El hombre fuerte venezolano también cambia regularmente de teléfono celular para evitar que rastreen su ubicación, agregaron las fuentes, una táctica que ha estado usando con más frecuencia desde que Estados Unidos comenzó a acumular buques de guerra en el Caribe.

Aunque Maduro ha afirmado repetidamente que goza de la lealtad de sus aliados y de la población, el dictador se ha vuelto cauteloso con su círculo íntimo y está buscando ayuda externa, señaló el Times.

Acciones de Maduro ante amenazas de Estados Unidos

Maduro supuestamente ha recurrido a sus aliados en La Habana en busca de ayuda, y el presidente ha ampliado el papel de sus guardaespaldas cubanos en su seguridad personal y ha reclutado a más oficiales de contrainteligencia cubanos en el ejército, dijo una fuente al Times.

El dictador también ha reducido el número de eventos programados y transmisiones en vivo que ha disfrutado regularmente en sus 12 años de gobierno de Venezuela, optando por mensajes pregrabados para realizar el trabajo.

Estas medidas contrastan marcadamente con el esfuerzo que ha hecho Maduro para cultivar su imagen pública, donde el dictador presenta una imagen de gobernante leal al pueblo y desafiante del presidente Trump.

Maduro también se ha asegurado de mantener una apariencia relajada en público, y las salidas ocurren de manera más espontánea de lo habitual desde que Estados Unidos comenzó sus ataques militares en América Latina.

Esto quedó claro durante su asistencia a un festival en Caracas que celebraba las elecciones locales el lunes, donde se vio a Maduro bailando y cantando una canción que incluía fragmentos de sus discursos.

La salida también le permitió a Maduro dirigirse directamente al pueblo e insistir en que era leal a ellos luego de informes de que estaba abierto a huir del país siempre y cuando él y su familia recibieran amnistía total por parte de Estados Unidos.

Aunque según informes, Trump le dio a Maduro hasta el viernes pasado para huir del país, fuentes dijeron que las conversaciones aún están en curso para llegar a un acuerdo para que el presidente venezolano se exilie en Qatar.