Trump llega al Sorteo Mundial 2026 en Washington: ¿se reunirá con Sheinbaum?

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, llegó este viernes al Sorteo del Mundial 2026, donde dijo que podría reunirse con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, en el encuentro de la FIFA.

Trump saludó este viernes 'un gran día' poco antes del inicio en Washington del Sorteo del Mundial 2026, que tendrá lugar el año que viene en Estados Unidos, México y Canadá. 'Es un gran día y es un deporte formidable', dijo Trump en la alfombra roja del Kennedy Center, donde se celebrará el sorteo, en compañía del jefe de la FIFA, Gianni Infantino.

Trump destaca la importancia del Mundial 2026 en América del Norte

Trump, en declaraciones a la prensa antes del sorteo de la Copa Mundial de fútbol de la FIFA, dijo que 'se llevaba muy bien con ambos líderes'.

Más tarde se le vio hablando con el primer ministro de Canadá, Mark Carney, en el marco del evento, según un video de la reunión de la FIFA. México, que será sede de una Copa Mundial de la FIFA por tercera vez récord y cuyo partido inaugural se disputará el jueves 11 de junio de 2026 en el Estadio Azteca, albergará 13 partidos. Canadá también albergará 13 partidos en su debut como sede de una Copa Mundial de la FIFA, comenzando con su partido inaugural el viernes 12 de junio en el Estadio de Toronto. Treinta y dos años después de la exitosa Copa Mundial de la FIFA 1994 celebrada en suelo estadounidense, Estados Unidos albergará 78 partidos, comenzando con su partido inaugural el viernes 12 de junio de 2026 en el Estadio de Los Ángeles y culminando con la final el domingo 19 de julio de 2026 en Nueva York, Nueva Jersey.

Detalles sobre la Copa Mundial de la FIFA 2026 en Estados Unidos, México y Canadá

Con más de seis millones de entradas disponibles para el torneo y casi dos millones ya vendidas, la Copa Mundial de la FIFA 2026 reunirá a seguidores de todos los rincones del mundo para una celebración inolvidable del fútbol en América del Norte.