Carlo Acutis, el 'influencer de Dios', será canonizado por un milagro

El milagro que llevará a Carlo Acutis, el beato influencer, a la canonización

El joven beato Carlo Acutis, conocido en el mundo como el "influencer de Dios", será canonizado por la Iglesia católica el próximo 7 de septiembre de 2025, tras el reconocimiento de un milagro atribuido a su intercesión en la curación de un niño en Brasil.

La ceremonia de canonización será presidida por el papa León XIV en la Plaza de San Pedro, en Roma, a las 02:00 horas (tiempo del Centro de México). Con este acto, Carlo Acutis se convertirá oficialmente en el primer santo millennial y patrono de Internet.

¿Quién fue Carlo Acutis?

Carlo Acutis nació en Londres en 1991 y creció en Milán, Italia. Desde pequeño mostró una profunda devoción hacia la Eucaristía y la Virgen María, además de un marcado interés por la tecnología.

Antes de morir a los 15 años en 2006 a causa de una leucemia fulminante, Acutis utilizó sus conocimientos de informática para difundir contenidos religiosos en internet, evangelizando a través de páginas web y redes sociales.

Por ello, es considerado patrono de Internet y de los jóvenes digitales.

El milagro que permitió su canonización

El milagro atribuido a Carlo Acutis ocurrió en Brasil, cuando un niño llamado Matheus fue curado de una grave enfermedad congénita conocida como páncreas anular, que le impedía alimentarse correctamente y lo hacía vomitar de manera recurrente.

Su madre, Luciana Vianna, había rezado durante años pidiendo la sanación de su hijo. Al conocer la historia de Carlo Acutis, comenzó a encomendarle sus oraciones, incluso contactando a la madre del joven italiano para solicitar su intercesión.

Durante una novena dedicada a Carlo, Matheus sorprendió a su familia al pedir de comer y no vomitar después, hecho que los médicos confirmaron como una curación completa e inexplicable.

Este acontecimiento fue estudiado y reconocido por la Congregación para las Causas de los Santos, lo que permitió que en 2020 Carlo Acutis fuera beatificado en Asís, Italia, y posteriormente considerado para la canonización.

De beato a santo

Carlo Acutis fue beatificado el 10 de octubre de 2020 por el papa Francisco. En ese momento se le reconoció un milagro, pero para ser canonizado se requería un segundo.

Tras verificarse el caso de Matheus, el proceso se completó y ahora el joven será proclamado santo el domingo 7 de septiembre de 2025.

El camino hacia su canonización quedó momentáneamente en pausa tras el fallecimiento del papa Francisco. Sin embargo, el nuevo pontífice, León XIV, confirmó la fecha en un anuncio oficial que ha despertado gran expectativa en la comunidad católica.

El primer santo millennial

La figura de Carlo Acutis ha despertado un fervor especial entre los jóvenes, quienes ven en él un ejemplo cercano y actual de santidad.

Su uso de la tecnología para transmitir mensajes de fe, así como su testimonio de vida, lo han llevado a ser llamado el primer santo millennial.

Además, la Iglesia lo ha proclamado como patrono de Internet y de las redes sociales, un título que refleja su legado digital y su impacto en las nuevas generaciones.

Una canonización histórica

La canonización de Carlo Acutis no solo marcará un hecho histórico por tratarse del primer joven de la era digital en alcanzar los altares, sino que también representa un puente entre la fe tradicional y las nuevas formas de comunicación.

El 7 de septiembre, miles de fieles de todo el mundo se espera que sigan la ceremonia desde la Plaza de San Pedro y también a través de transmisiones en vivo por plataformas digitales, en una celebración que unirá espiritualidad y tecnología, tal como lo hizo el joven Carlo en vida.