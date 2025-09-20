Naasón Joaquín García, líder de La Luz del Mundo, en prisión por tráfico de personas en Brooklyn

Líder de la Iglesia La Luz del Mundo es ingresado a prisión de Brooklyn por delitos sexuales

BROOKLYN, NUEVA YORK – Naasón Joaquín García, el líder de la Iglesia La Luz del Mundo, ha sido ingresado al Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn para enfrentar un nuevo proceso judicial por delitos sexuales. El autodenominado "apóstol" de la iglesia, quien se ha declarado culpable de abuso infantil, ahora enfrenta cargos adicionales que podrían extender su estadía en prisión.

Joaquín García, acusado de tráfico de personas con fines sexuales y posesión de pornografía infantil, será presentado ante un juez a principios de la próxima semana. Este nuevo proceso judicial se suma a una serie de acusaciones que lo han perseguido. El 10 de septiembre, la justicia lo acusó formalmente de tráfico sexual, delincuencia organizada y delitos financieros. También se le imputa un cargo federal por la producción y posesión de pornografía infantil en una corte de Los Ángeles.

Antes de su traslado, Naasón Joaquín García cumplía una sentencia de casi 17 años en una prisión de Chino, California, tras declararse culpable de abusar de tres menores. El líder de La Luz del Mundo, de 55 años, ha estado tras las rejas desde 2019, pero su caso sigue en desarrollo, ya que las nuevas acusaciones lo vinculan a una red criminal más amplia que incluía a su madre, su sobrino y otros miembros de la iglesia.

El ingreso de Naasón Joaquín García a la prisión de Brooklyn es un paso más en un largo proceso judicial que ha puesto a la Iglesia de La Luz del Mundo en el centro de un escándalo global. El caso ha generado un intenso debate sobre el poder y la impunidad de los líderes religiosos, así como sobre la protección de los menores dentro de las comunidades de fe. La sentencia de Naasón Joaquín García en su caso anterior y las nuevas acusaciones que enfrenta lo mantienen bajo un estricto escrutinio de las autoridades federales de Estados Unidos.