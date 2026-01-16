Gobierno de México exige investigación por muerte de migrante en Georgia

Un ciudadano mexicano de 44 años falleció este jueves mientras se encontraba bajo la custodia del Servicio de Inmuebles y Control de Aduanas (ICE) en el Centro de Detención Stewart, en Georgia. Esta es la segunda muerte de un migrante en custodia federal en lo que va de enero de 2026, tras el mediático caso de Renee Nicole Good en Minneapolis, lo que intensifica las críticas sobre las condiciones en los centros de detención durante la actual campaña de deportación masiva.

El hombre, cuya identidad no ha sido revelada por respeto a la notificación de sus familiares en México, fue declarado muerto en un hospital local tras presentar complicaciones de salud que, según informes preliminares, no fueron atendidas con la urgencia necesaria dentro del recinto.

Detalles sobre la muerte del migrante en el Centro de Detención Stewart

De acuerdo con testimonios de otros detenidos y organizaciones de derechos humanos como Project South, el fallecido había solicitado atención médica desde hace tres días debido a fuertes dolores en el pecho y dificultades respiratorias.

"Lo ignoraron durante 72 horas. Decían que solo quería evitar su deportación, hasta que colapsó en su celda", denunció un portavoz del colectivo de abogados que representa a familias en el Centro de Detención Stewart.

Reacciones del Gobierno de México ante la muerte en custodia

La muerte en Georgia ocurre apenas una semana después de que el gobernador de Minnesota declarara el Estado de Emergencia por disturbios relacionados con otro operativo de ICE.

Caso Lidia Juárez / Renee Nicole Good: Fallecida por disparos en Minneapolis.

Caso en Georgia: Fallecimiento por presunta negligencia médica en un centro privado de detención.

La administración de Donald Trump ha defendido el uso de centros como Stewart para agilizar las deportaciones de lo que denomina "criminales extranjeros", a pesar de que el fallecido en Georgia no contaba con antecedentes penales graves y se encontraba en el país desde 2012.

Contexto sobre la situación de los migrantes en centros de detención

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) de México, bajo la dirección de la administración de Claudia Sheinbaum, emitió una nota diplomática de protesta exigiendo una investigación imparcial y exhaustiva. El Consulado de México en Atlanta ha solicitado acceso a los videos de vigilancia y a los expedientes clínicos del detenido para determinar si hubo omisiones por parte del personal de la empresa privada que opera el centro.

"Es inaceptable que la vida de nuestros connacionales sea puesta en riesgo por la falta de protocolos humanos básicos en los centros de detención", declaró la cancillería mexicana.