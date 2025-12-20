Museo del Louvre reabre tras huelga en París y mejora condiciones laborales

El Museo del Louvre, el recinto cultural más visitado del mundo, ha reabierto finalmente sus puertas al público este viernes tras permanecer cerrado durante una semana debido a una huelga de su personal. La reapertura marca el fin de una jornada de protestas que dejó a miles de turistas sin la posibilidad de admirar obras icónicas como la "Mona Lisa" o la "Venus de Milo".

Impacto en el turismo y la cultura

El conflicto laboral se originó por las denuncias de los trabajadores respecto a la falta de personal y el deterioro de las condiciones laborales ante el incesante incremento en el flujo de visitantes. Según los sindicatos, el personal actual es insuficiente para gestionar la seguridad y la atención de las salas, lo que ha generado situaciones de estrés y riesgos tanto para los empleados como para el patrimonio artístico del museo.

Acuerdos y mejoras para el personal

La dirección del Louvre y los representantes sindicales alcanzaron un acuerdo tras intensas negociaciones que duraron varios días. Entre los compromisos adquiridos se encuentra la contratación inmediata de nuevos empleados para reforzar las áreas de vigilancia y atención al cliente, así como una revisión de los protocolos de seguridad en las zonas de mayor congestión.

"Estamos satisfechos con los avances logrados. No se trataba solo de salarios, sino de la calidad de la experiencia para el visitante y de nuestra capacidad para proteger las obras que custodiamos", señaló un portavoz del sindicato CGT tras confirmarse la vuelta a la normalidad en las instalaciones del palacio parisino.

El cierre, que se extendió por siete días consecutivos, tuvo un impacto significativo en el turismo de París. Se estima que decenas de miles de personas se vieron afectadas, muchas de las cuales habían reservado sus entradas con meses de antelación. La administración del museo ha anunciado que se iniciará un proceso de reembolso automático para aquellos que no pudieron acceder durante los días de paro.

La reapertura del Louvre llega en un momento clave antes de las festividades de fin de año, periodo en el que se espera un repunte masivo de visitantes internacionales. Con las puertas abiertas nuevamente, el museo busca recuperar el ritmo habitual y garantizar que la seguridad y la comodidad sean prioridades en esta nueva etapa operativa.