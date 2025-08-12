Artemis II: Próxima misión tripulada de la NASA

NASA fija posible fecha para el lanzamiento de Artemis II, su próxima misión tripulada a la Luna

La NASA ha anunciado un nuevo avance en su programa espacial Artemis, revelando que la misión Artemis II —la primera en llevar astronautas alrededor de la Luna en más de 50 años— ya tiene una posible fecha de lanzamiento: principios de 2026.

El despegue está previsto desde el Centro Espacial Kennedy, en Florida, y marcará un momento clave en el ambicioso plan de la agencia espacial para volver a la superficie lunar en esta década.

Artemis II contará con una tripulación de cuatro astronautas:

Reid Wiseman , de 49 años

Victor Glover , también de 49 años

Christina Koch , de 46 años

Jeremy Hansen, de 49 años, representante de la Agencia Espacial Canadiense

La misión tendrá una duración aproximada de 10 días, durante los cuales la nave realizará un sobrevuelo alrededor de la Luna antes de regresar de forma segura a la Tierra. Aunque no descenderán a la superficie lunar, el objetivo principal será probar todos los sistemas necesarios para futuras misiones, como Artemis III, que sí contempla un alunizaje.

Con este nuevo paso, la NASA avanza en su objetivo de establecer una presencia humana sostenible en la Luna y preparar el camino hacia futuras exploraciones tripuladas a Marte.