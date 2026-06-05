CARACAS — El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, realizó una reconfiguración de su estrategia jurídica internacional al incorporar a su equipo de defensa legal a la abogada estadounidense Teny Geragos, reconocida dentro del ámbito penal por representar legalmente al rapero Sean "Diddy" Combs en sus recientes procesos judiciales.

La contratación de los servicios de la litigante norteamericana fue dada a conocer de manera formal mediante un comunicado emitido este 4 de junio de 2026. La decisión presidencial tiene como propósito central encarar las acusaciones y procesos judiciales que el mandatario venezolano enfrenta ante diversas instancias de la justicia de los Estados Unidos.

Acciones de la autoridad

De acuerdo con los reportes oficiales sobre el caso, la adición de Geragos al cuerpo de litigantes responde a la necesidad del Ejecutivo venezolano de contar con un perfil especializado en el sistema de justicia criminal estadounidense, donde el mandatario enfrenta severas imputaciones por delitos de carácter transnacional.

"El presidente Nicolás Maduro ha tomado la determinación de sumar a la abogada Teny Geragos para liderar los aspectos clave de su defensa en territorio estadounidense", detalló el informe oficial divulgado por el equipo jurídico, el cual busca un cambio de enfoque técnico ante los señalamientos formulados por el Departamento de Justicia de ese país.

Detalles confirmados

La abogada Geragos ha ganado notoriedad en el entorno legal internacional por su participación en casos de alto perfil y su experiencia en litigios complejos dentro de las cortes federales de Estados Unidos. Su labor más reciente e intensamente mediática involucró la coordinación de la estrategia de defensa del productor musical Sean "Diddy" Combs ante acusaciones graves presentadas en Nueva York.

La estrategia de defensa del mandatario venezolano busca contrarrestar las acusaciones penales que pesan en su contra desde el año 2020, cuando las autoridades federales estadounidenses ofrecieron una recompensa de 15 millones de dólares por información que condujera a su arresto o condena, bajo cargos de presunto narcoterrorismo y conspiración.

Impacto en la comunidad

Con la llegada de Geragos, el equipo legal de Caracas buscará abrir nuevas líneas de argumentación técnica y procesal ante los tribunales norteamericanos. Se espera que en las próximas semanas la abogada y los asesores jurídicos del mandatario presenten los primeros recursos formales orientados a revisar el estatus legal de los expedientes que se mantienen abiertos en el circuito judicial estadounidense.