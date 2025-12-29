Maduro libera a 99 detenidos por protestas electorales en Venezuela

Venezuela ha dicho que ha llevado a cabo su mayor liberación de presos políticos este año, afirmando haber liberado a 99 personas detenidas por participar en las protestas después de las elecciones de 2024, que se cree ampliamente que fueron robadas por el dictador Nicolás Maduro, mientras se encuentra bajo una creciente presión militar de los Estados Unidos.

Las organizaciones de la sociedad civil han tomado la noticia con cautela y han subrayado que las liberaciones son insuficientes, señalando que al menos 900 presos políticos permanecen en el país.

El régimen de Maduro se niega a reconocer la existencia de presos políticos y dijo haber liberado, en la madrugada del día de Navidad, a 99 "ciudadanos que estaban privados de su libertad por su participación en actos de violencia e incitación al odio tras el proceso electoral del 28 de julio de 2024".

Presentó la medida como una expresión de su supuesto compromiso con la "paz" y su "respeto irrestricto a los derechos humanos", en un momento en que el país enfrenta lo que describió como un "asedio imperialista y una agresión multilateral" por parte de Estados Unidos.

Más allá del despliegue de unos 15.000 soldados y una enorme flota naval frente a las costas de Venezuela, EE.UU. ha intensificado la presión en las últimas semanas con un "bloqueo total" a los petroleros sancionados que entran y salen del país, la incautación de dos buques y la persecución de un tercero, y ataques aéreos contra barcos que han matado a 105 personas en el Caribe y el Pacífico.

Las liberaciones de prisioneros siguieron a un período de creciente represión interna, durante el cual la oposición se quedó prácticamente sin figuras prominentes libres o aún en el país – la líder opositora María Corina Machado, por ejemplo, está temporalmente en el exilio después de viajar a Noruega para recibir su premio Nobel de la Paz.

Solo en las últimas semanas fueron detenidos un politólogo, un activista y dirigentes sindicales, mientras que la semana pasada Gabriel José Rodríguez Méndez, de 17 años, se convirtió en el primer adolescente condenado por "terrorismo", condenado a 10 años de prisión por participar en protestas postelectorales.

Las manifestaciones estallaron en todo el país después de que Maduro, con el respaldo de las instituciones electorales y estatales bajo su control, se declarara vencedor, a pesar de que la oposición presentó pruebas de que su candidato, el diplomático retirado Edmundo González Urrutia, había triunfado. Actualmente reside exiliado en España.

Hasta donde se sabe, entre los 99 supuestamente liberados, grupo que sí incluye al menos a otros tres adolescentes, no se encuentran ninguna figura destacada de la oposición que había sido detenida, ni tampoco Méndez, de 17 años.

"El carácter selectivo y discrecional de estas liberaciones confirma que la privación de la libertad ha sido utilizada como instrumento de persecución política", señaló la ONG Justicia, Encuentro y Perdón en un comunicado.

La ONG reconoció el "impacto positivo" de la medida en la vida de los liberados, pero dijo que era "claramente insuficiente" dado que aún quedan cientos de presos políticos, con estimaciones que oscilan entre 900 y 1,000.

El Comité por la Libertad de los Luchadores Sociales y Presos Políticos dijo que la mayoría de los liberados permanecerían bajo libertad "condicional", sujetos a medidas cautelares como prohibiciones de viajar, comparecencias regulares ante los tribunales y restricciones para hablar con los medios de comunicación sobre sus casos.

El comité y otros grupos también dijeron que aún no habían verificado de forma independiente que el número de personas liberadas fuera 99, lo que sugiere que podría haber sido menor.