Reunión de Trump y Zelenski en Florida: ¿fin de la guerra con Rusia?

En un encuentro histórico que duró casi tres horas, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su homólogo ucraniano, Volodímir Zelenski, mostraron señales de optimismo respecto a un posible fin de la guerra con Rusia. Este domingo 28 de diciembre de 2025, tras su reunión en Florida, Trump afirmó que un acuerdo de paz está "muy cerca", aunque admitió que aún persisten diferencias significativas sobre el estatus territorial del Donbás.

"Creo que nos estamos acercando a cerrar un plan", declaró Trump en rueda de prensa, revelando además que mantuvo una llamada telefónica "muy productiva" con Vladimir Putin antes de recibir a la delegación ucraniana.

La discusión del Plan de Paz de 20 Puntos

La discusión central giró en torno a una propuesta de 20 puntos diseñada para detener el conflicto que está por cumplir cuatro años. Los pilares de este plan incluyen:

Garantías de seguridad: Compromisos de defensa por parte de EE. UU. hacia Ucrania similares a los que ofrece la OTAN.

Pacto de no agresión: Un acuerdo formal con la Federación Rusa.

Situación Territorial: Se plantean dos opciones: congelar la actual línea del frente o establecer una zona desmilitarizada en las partes de Donetsk que Kiev aún controla pero que Moscú reclama.

Elecciones y Referéndum: Zelenski sugirió la posibilidad de realizar elecciones presidenciales simultáneas a un referéndum sobre este documento de paz para legitimar el proceso ante la población.

Delegaciones de Alto Nivel

La importancia del encuentro quedó reflejada en los equipos de trabajo presentes. Por parte de Estados Unidos, Trump estuvo acompañado por figuras clave como:

Marco Rubio (Secretario de Estado) y Pete Hegseth (Secretario de Guerra).

Susie Wiles (Jefa de Gabinete) y Jared Kushner (Asesor).

Stephen Miller y el enviado especial Steve Witkoff.

Del lado ucraniano, destacó la presencia del ministro de Economía, Oleksii Sobolev, subrayando que la reconstrucción del país es una prioridad en las negociaciones.

Obstáculos y Futuro Inmediato

A pesar del tono positivo, el camino no está libre de obstáculos. Moscú ha rechazado inicialmente la propuesta de los 20 puntos y la idea de celebrar elecciones en tiempos de guerra es impopular en sectores de Ucrania. Sin embargo, ante la presión de la administración Trump, Kiev ha comenzado a discutir los obstáculos legales para llevar a cabo los comicios, buscando desactivar los argumentos rusos sobre la supuesta "ilegitimidad" del gobierno actual.