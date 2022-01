"No le quedaba mucho tiempo": abandonan a pitbull en una jaula a -15°C

Saint Paul, Minnesota.- La organización Ruff Start Rescue localizó abandonada y en condiciones críticas a "Rosabella", una cruza de raza pitbull: estaba encerrada en una jaula metálica en un basurero del estado de Minnesota.

"Si no hallaban al can por la tarde, no le quedaba mucho tiempo para sobrevivir", manifiestó el albergue; los hechos sucedieron en uno de los meses más fríos en la zona, con temperaturas mínimas de hasta -15°C.

Por medio de un mensaje en redes, el albergue señaló que la perrita estaba en muy mal estado: no sólo helada, sino "completamente demacrada, desnutrida y deshidratada; era evidente que había estado desnutrida durante mucho tiempo: se podían contar sus costillas".

"Después de su llegada a nuestro cuidado, un examen médico reveló signos de abandono en todo el cuerpo de Rosabella; tiene llagas y pies separados, que sugieren que ha estado en una perrera la mayor parte de su vida".

"Sólo pesa 8 kilos cuando debería pesar al menos 20", reportó Ruff Start Rescue; "Rosabella" tras ser examinada, inició un proceso de recuperación para posteriormente ser adoptada.

"Muchas gracias a todos por su amor y apoyo a Rosabella; ella está haciéndolo bien en su casa de acogida y se siente lo suficientemente valiente como para empezar a jugar, seguiremos manteniéndolos informados sobre su progreso", señaló el centro animal.