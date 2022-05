No quería ir a la escuela, pequeña asesinada en Texas

Uvalde, Texas. – La pequeña Jailah no quería ir a clases ese martes, pero sus padres le insistieron que acudiera a la escuela ya que en dos días terminaría el ciclo escolar; hoy lloran su muerte.

"No puedo creer que esto le haya pasado a mi hija... Siempre ha sido un miedo mío perder un hijo", dijo Jacob Silguero, padre de Jailah Silguero, al The New York Times.

Afirmó que a ella siempre le gustaba ir a la escuela, pero el martes no tenía ganas, pero él le dijo que asistiera porque eran las últimas semanas del ciclo escolar.

Conforme pasan los días, se van conociendo más detalles sobre las víctimas mortales de la masacre en la escuela Robb, de Uvalde Texas, entre ellos que de acuerdo a lo informado por diversos medios de los Estados Unidos, cuatro de los niños asesinados, eran primos.

La primera pareja de primos, son la mencionada Jailah Silguero y Jayce Carmelo Luevanos.

A Univisión afirmaron también que los familiares de Jayce, prima de Jailah confirmaron que también estaba entre las víctimas del ataque en la primaria de Texas, Estados Unidos.

La otra pareja de primas que murieron en la masacre de Texas, son Annabelle Guadalupe Rodríguez y Jackie Cazares, las cuales estaban en el aula durante el ataque.

Al The New York Times, Polly Flores, tía de Jackie, afirmó que la pequeña era muy unida a Annabelle. "Ella era extrovertida, ella siempre tenía que ser el centro de atención... Era mi pequeña diva", dijo la mujer sobre la menor, quién además había hecho su primera comunión hace dos semanas.

En tanto, consideró que Annabelle era más introvertida y una estudiante destacada en el cuadro de honor de su clase.

La mujer afirmó también que la relación de ambas primas era tan estrecha que llegaba a provocar celos a la hermana gemela de Annabelle, quién recibe clases en casa.

"Hay unos pocos que no besarán ni abrazarán a nuestros bebés esta noche. A mi familia y a mí nos han quitado a mi niña. Estamos devastados en algunos aspectos, espero que nadie pase nunca esto... Nos duele hasta el alma... Que tu fallecimiento no sea en vano, algo se hará, te lo prometí. Ponte en paz con el resto de los ángeles, cariño", lamentó Jacinto Cazares, padre de la pequeña Jackie.