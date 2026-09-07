¿Nuevo México o Nueva América? Trump vuelve a causar revuelo con una imagen creada con IA

Donald Trump volvió a llamar la atención en redes sociales con una de sus particulares publicaciones. Este domingo 6 de septiembre, el presidente de Estados Unidos compartió en Truth Social una imagen del estado de Nuevo México en la que la palabra "México" aparece tachada y sustituida por "America", escrita sin acento.

La publicación provocó dudas sobre la intención detrás de la imagen. No quedó claro si se trató de otra de las publicaciones que Trump suele realizar los domingos a manera de broma o si el mensaje podría estar relacionado con alguna decisión futura.

La imagen compartida por Trump en Truth Social ha generado diversas interpretaciones y reacciones.

La incertidumbre también se relaciona con antecedentes de publicaciones similares. Entre ellas se encuentra el caso del Lago de Ontario, cuyo nombre fue presentado como Lago de América a partir de un decreto.

Trump y sus polémicas imágenes en Truth Social

La nueva publicación se suma a otras imágenes difundidas por el mandatario en su red social y que también han generado comentarios.

En una de ellas aparece una representación alterada con inteligencia artificial en la que Trump monta a caballo junto a George Washington. En otra imagen, el propio Trump aparece acompañado por el primer presidente estadounidense dentro del Despacho Oval.

También compartió una imagen relacionada con una supuesta fuerza militar espacial estadounidense, además de otra en la que aparece la Luna acompañada de la frase "The moon is ours", que se entiende como "la luna es nuestra".

Trump ha realizado cambios de nombres en lugares e instituciones durante su mandato, incluyendo el Golfo de México.

Una de las publicaciones más llamativas muestra el mapa de Irán con un contorno que representa la cabeza de Trump. Ahora, la imagen de "Nuevo America" se incorpora a esta particular colección de publicaciones.

La Casa Blanca reaccionó a la publicación de Trump con un emoji, aumentando la controversia.

Durante su segundo mandato, Trump ha impulsado o planteado cambios de nombres relacionados con distintos lugares e instituciones, entre ellos lagos, aviones militares, aeropuertos y centros culturales.

Uno de los casos más conocidos ocurrió al inicio de su segundo periodo presidencial, cuando planteó sustituir el nombre de Golfo de México por "Golfo de América".

La propia cuenta de la Casa Blanca retomó la publicación de Trump sobre Nuevo México, aunque su reacción se limitó a colocar un emoji de ojos muy abiertos.

La imagen volvió así a poner en el centro de la conversación las publicaciones de Trump realizadas con inteligencia artificial y dejó abierta la duda sobre el significado que quiso darle al peculiar cambio de nombre.