Nuevos correos electrónicos de Epstein implican a Trump en abusos sexuales

Nuevos documentos del caso Jeffrey Epstein publicados por el Congreso de Estados Unidos revelaron correos electrónicos en los que el fallecido financiero insinuó que el presidente Donald Trump estaba al tanto de los abusos sexuales que él cometía. En una de las comunicaciones, el pederasta se refirió al mandatario como "un perro que no ha ladrado".

Los correos electrónicos forman parte de más de 20 mil archivos del patrimonio de Epstein obtenidos por el Comité de Supervisión de la Cámara Baja en su investigación sobre el magnate, quien fue acusado de tráfico sexual, y su cómplice, Ghislaine Maxwell (quien actualmente cumple una condena de 20 años por tráfico sexual de menores).

¿Qué ocurrió?

Un correo electrónico de 2011, que muestra un intercambio con Ghislaine Maxwell, contiene la cita principal de la controversia. Epstein escribió:

"Quiero que sepas que el perro que no ha ladrado es Trump", y añadió que una de las víctimas, cuyo nombre fue censurado pero que congresistas y la Casa Blanca identificaron como Virginia Giuffre (quien denunció abusos por parte del príncipe Andrés de Windsor y falleció en abril), "pasó horas en mi casa con él (Trump)", algo que "él nunca ha mencionado".

Maxwell respondió a este mensaje con un simple: "He estado pensando en eso".

En otro correo de 2019, dirigido al periodista Michael Wolff, autor de varios libros sobre Trump, Epstein hizo una insinuación más directa: "Por supuesto que él (Trump) sabía de las chicas, ya que le pidió a Ghislaine que parara", refiriéndose a la captación de menores de edad por parte de Maxwell en la residencia de Mar-a-Lago para el tráfico sexual.

¿Cuál fue la respuesta de la Casa Blanca?

El presidente Donald Trump no se ha pronunciado directamente sobre el contenido de los correos. Sin embargo, la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, emitió un comunicado a los medios asegurando que los demócratas han filtrado "selectivamente" correos electrónicos a la prensa para crear una "narrativa falsa" y difamar al presidente.

El Comité de Supervisión ya había publicado en septiembre más de 200 folios de un álbum de cumpleaños de Epstein, incluyendo un supuesto dibujo lascivo hecho por Trump, un vínculo que el presidente ha negado, asegurando que se había distanciado de Epstein mucho antes de que se conocieran sus crímenes.