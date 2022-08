Ola de calor en España: Despiden a trabajador por pedir agua

España.- Un trabajador en España denunció que fue despedido de su trabajo por ¡pedir agua!

Andrés contó al diario español ABC que él trabaja ocho horas diarias y carga sin descanso cajas y barriles de hasta 60 kilos, por lo que suele tomar dos litros diarios del vital líquido.

Agregó que en plena ola de calor, era imposible que no tuviera sed.

"No fue como dicen, te pido agua, me dices que no, me enfado y pego un portazo, era una situación continuada que ya llevábamos arrastrando meses", señaló Andrés al referirse a su jefe.

Andrés mencionó que él entiende que pedir varias veces las cosas puede ser molesto, sin embargo, el agua "no hace falta ni pedirla".

"Si la empresa quiere trabajadores comprometidos con su trabajo lo mínimo es darle agua ¿no?, a mi no me parece algo 'descabellado' como para despedir a alguien", sentenció el trabajador.

En la carta de despido que le remitieron alegan que el jefe de equipo le respondió que en el lugar en el que estaban trabajando no había botellas disponibles, por lo que tenía que ir a otra nave.

La carta dice que grité, insulté y falté el respeto al jefe de almacén, pero eso no fue así, no insulté ni me encaré con nadie, solo le dije que estaba cansado de esa actitud, lo que llevó a una conversación acalorada, pero por las dos partes", recalcó.

Andrés adelantó que denunciará a la empresa por despido improcedente y también a la empresa que gestiona el servicio de distribución de Incabe.

"El agua es lo mínimo, estar rogándola es duro. Si un empresario quiere que el trabajo salga bien debería velar para que estamos bien los trabajadores, y así ser productivos, y en este sentido el agua es lo mínimo", finalizó.