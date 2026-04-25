Sam Altman se disculpa por omisiones en tiroteo de Tumbler Ridge

TUMBLER RIDGE, Canadá — Sam Altman, consejero delegado de OpenAI, ofreció una disculpa formal a la comunidad de Tumbler Ridge por no haber notificado a las autoridades sobre las señales alarmantes detectadas en las interacciones de la autora de un tiroteo masivo que dejó ocho muertos el pasado febrero.

En una carta fechada el 23 de abril, Altman admitió que la empresa identificó "actividad alarmante" en la cuenta de la atacante antes de la tragedia, pero no informó a las fuerzas del orden. La omisión, según reconoció el directivo, causó un "daño irreparable" a la localidad situada en la provincia de Columbia Británica.

Detalles del tiroteo en Tumbler Ridge

El tiroteo, ocurrido el 10 de febrero, fue perpetrado por una joven de 18 años con trastornos mentales. El ataque resultó en la muerte de cinco niños, una profesora y dos familiares de la agresora, quien posteriormente se suicidó. Otras 27 personas resultaron heridas, dos de ellas de gravedad.

Respuesta de las autoridades

David Eby, jefe de Gobierno de Columbia Británica, difundió la misiva este viernes, calificando la disculpa como necesaria pero "claramente insuficiente". Eby señaló que la magnitud de la tragedia supera cualquier gesto formal por parte de la tecnológica.

La revelación de que OpenAI había detectado interacciones inquietantes meses antes del ataque, a través de su sistema ChatGPT, pero decidió no dar aviso a la policía por no considerarlas "suficientemente graves", generó una fuerte reacción política. Evan Solomon, ministro canadiense de Inteligencia Artificial, se reunió previamente con Altman y el equipo de seguridad de la empresa para exigir explicaciones sobre los protocolos de seguridad.

Altman expresó sus "más profundas condolencias" a las familias y aseguró que la compañía está comprometida en prevenir tragedias similares, aunque no proporcionó detalles específicos sobre nuevos mecanismos de alerta o cambios en sus políticas de privacidad y seguridad.