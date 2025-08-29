Operativo de rescate concluye sin éxito para alpinista rusa Natalia Nagovitsyna

BISKÉK, Kirguistán (29 de agosto 2025) — Las autoridades de Kirguistán han dado por concluidos los esfuerzos de rescate en favor de la alpinista rusa Natalia Nagovitsyna, de 47 años, quien permaneció atrapada desde el pasado 12 de agosto a una altitud de casi 7 000 metros (cerca de 23 000 pies) en el Pico Pobeda (también conocido como Victory Peak). Las extremas condiciones climáticas y lo accidentado del terreno hicieron imposible llegar a su ubicación

Un videodron captó señales de vida por última vez el 19 de agosto, pero días después ya no se registraron movimientos, lo que llevó a las autoridades a suspender definitivamente la búsqueda.

Durante el operativo, el alpinista italiano Luca Sinigaglia, quien intentó llevarle provisiones como una tienda y equipo térmico, falleció por hipotermia y edema cerebral. Su cuerpo fue recuperado de una cueva de hielo a gran altura. Además, un helicóptero de rescate se accidentó, hiriendo a cuatro rescatistas, lo que agravó los riesgos operativos.

Desde 1955, ningún escalador ha sido evacuado vivo de esa altitud en el Pico Pobeda, lo que refuerza la percepción de que salvar a Nagovitsyna era una misión casi imposible.

El hijo de Natalia, entre lágrimas, pedía recientemente reactivar la búsqueda, asegurando que las imágenes captadas días atrás mostraban a su madre viva y moviéndose desde la carpa, por lo que mantuvo la esperanza de un milagro

En el terreno ya solo se considera viable una eventual recuperación de sus restos hasta la próxima primavera, siempre que las condiciones lo permitan