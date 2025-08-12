ICE activo en detenciones de migrantes bajo gobierno de Trump

Gobierno de Trump reporta más de 300 mil detenciones de migrantes en sus primeros seis meses

La administración del presidente Donald Trump destacó haber alcanzado más de 300 mil detenciones de migrantes en lo que va de su nuevo mandato, iniciado el pasado 20 de enero. El dato fue presentado como un logro en materia de seguridad nacional y control fronterizo.

Desde su regreso a la Casa Blanca, Trump ha retomado su línea dura en temas migratorios, implementando políticas más estrictas y reforzando operativos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Estas acciones incluyen redadas y detenciones con el objetivo de acelerar las deportaciones y frenar la entrada irregular al país.

El gobierno ha señalado que estas medidas buscan "proteger a los ciudadanos estadounidenses" y combatir lo que considera una amenaza por parte de los flujos migratorios. No obstante, diversos organismos de derechos humanos han cuestionado la dureza de estas políticas, señalando posibles abusos y afectaciones a comunidades migrantes.

Hasta ahora, las autoridades estadounidenses no han detallado cuántos de los migrantes detenidos han sido deportados ni cuántos se encuentran en procesos legales.