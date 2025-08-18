Superintendente pide protección ante redadas migratorias en Los Ángeles

Temor por operativos migratorios marca el inicio del ciclo escolar en Los Ángeles

Los Ángeles, California. El regreso a clases este jueves en el Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles estuvo marcado por la preocupación y el temor entre estudiantes, docentes y familias, tras un verano en el que se intensificaron las redadas migratorias en distintas comunidades del sur de California.

En medio del ambiente tenso generado por las políticas migratorias del gobierno del presidente Donald Trump, el superintendente del distrito, Alberto Carvalho, hizo un llamado público a las autoridades migratorias para que se abstengan de realizar operativos en las inmediaciones de las escuelas. Solicitó específicamente que no se realicen acciones de control migratorio en un radio de dos cuadras de los planteles escolares, desde una hora antes del inicio de clases hasta una hora después del horario de salida.

"Un niño con miedo o con hambre no está en condiciones de aprender", declaró Carvalho durante una conferencia de prensa. Como parte de los esfuerzos del distrito para brindar mayor seguridad y tranquilidad a las familias, se implementarán nuevas rutas de autobús escolar, así como modificaciones en las existentes, para facilitar el transporte de estudiantes de manera más segura.

Adicionalmente, el distrito distribuirá un kit de preparación familiar que contiene información clave sobre los derechos de los inmigrantes, instrucciones para actualizar los contactos de emergencia y orientaciones para designar a un adulto responsable que pueda cuidar a los menores en caso de que uno o ambos padres sean detenidos.