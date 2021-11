"Papá cortó con un cuchillo a mami": niñas que vieron morir a su madre

Las hijas del matrimonio formado por Bara "N" y Maguette "N" permanecieron en un hogar de acogida, después de que el marido mató a la esposa

La niña mayor de 4 años, contó de forma espontánea y en situaciones diferentes: "mi papá cortó con un cuchillo a mi mamá".

"Tanto la mayor como la pequeña de 2 años, lloraron todas las noches angustiadas llamando a su madre; la pequeña no se expresa aunque sabe hablar y parecía una sin vida: no he visto nada igual en mis 15 años de experiencia".

"La mayor decía que su madre estaba malita, llena de tomate y que había que llevarla al médico para que le pusieran curitas", relató la educadora durante el juicio por asesinato, celebrado durante una audiencia en Vizcaya.

Los hechos ocurrieron en el domicilio de la calle Ollerías en Bilbao cuando la joven senegalesa de 25 años, fue asesinada a acuchilladas en presencia de sus hijas; las menores convivieron solas con el cuerpo sin vida de su madre durante más de un día: el cadáver presentó 84 puñaladas y la mujer murió degollada.

La Fiscalía consideró al marido y padre de las niñas autor de este asesinato; también de los delitos de abandono de menores y maltrato habitual, por los que piden penas cercanas a los 40 años.