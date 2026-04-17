Papa León critica a Trump por manipular la religión en Camerún

En medio de una creciente disputa con el gobierno de Donald Trump sobre la legitimidad de los ataques estadounidenses en Irán, León se valió de un discurso el jueves en Camerún para expresar: "Ay de aquellos que manipulan la religión y el nombre de Dios mismo para su propio beneficio militar, económico y político, arrastrando lo que es sagrado a la oscuridad y la suciedad".

"Bienaventurados los pacificadores", dijo, y añadió: "El mundo está siendo asolado por un puñado de tiranos, pero se mantiene unido por una multitud de hermanos y hermanas solidarios". El papa hablaba en una región de Camerún donde los separatistas llevan una década enfrentándose al gobierno, y elogió a los líderes religiosos locales que intentan poner fin a ese conflicto.

¿Qué declaraciones hizo el papa León en Camerún?

Pero con el telón de fondo de los esfuerzos estadounidenses por utilizar la teología cristiana para justificar la campaña contra Irán, las palabras del pontífice parecían dirigidas tanto al gobierno de Trump como a los líderes separatistas y al gobierno de Paul Biya, de 93 años, el presidente más anciano del mundo y un autoritario que ha gobernado Camerún durante más de 40 años.

El gobierno de Trump ha intentado presentar su guerra en Irán como una "guerra justa" respaldada por la voluntad de Dios y de Jesucristo. El papa León ha discrepado estridentemente, diciendo anteriormente que Jesús "no escucha las plegarias de quienes hacen la guerra".

Reacciones al discurso del papa León

Lo anterior ocasionó una extraordinaria andanada el domingo de Trump, quien atacó al papa en las redes sociales, calificándolo como "terrible en política exterior". El lunes, cuando el papa partía hacia una gira por cuatro países de África, dijo que no temía al gobierno de Trump y que iba a seguir protestando contra la guerra y hablando "en voz alta sobre el mensaje del Evangelio". El gobierno de Trump continuó azuzando al pontífice; el vicepresidente JD Vance dijo el martes que León debería ser más "cuidadoso cuando habla de asuntos de teología".

El miércoles, el papa viajó a Camerún, donde inmediatamente se pronunció en contra del gobierno autoritario del presidente Biya. En un discurso del miércoles en el palacio presidencial, León dijo que "las autoridades públicas están llamadas a servir de puente, nunca como fuentes de división" y que "la auténtica paz surge cuando todos se sienten protegidos, escuchados y respetados, cuando la ley sirve de salvaguarda segura contra los caprichos de los ricos y poderosos".

Contexto del conflicto en Camerún

El jueves, León se trasladó a Bamenda, una región anglófona de Camerún, dirigida por un gobierno nacional francófono. Un violento movimiento secesionista ubicado en Bamenda ha dividido el país durante la última década.