Pete Hegseth pide 200 mil millones para financiar conflicto en Medio Oriente

La guerra ya no solo se mide en misiles, sino en cifras gigantescas. Y Estados Unidos está listo para elevar la apuesta.

En medio de una escalada militar que no muestra señales de freno, el Pentágono prepara una solicitud al Congreso por 200 mil millones de dólares adicionales para financiar la guerra contra Irán. La cifra no solo impresiona: refleja la magnitud de un conflicto que se está volviendo cada vez más complejo, costoso... y prolongado.

¿Cómo ocurrió la escalada militar?

Una guerra sin fecha de salida

El secretario de Defensa, Pete Hegseth, ha sido claro: no hay un plazo definido para el final de la ofensiva. La decisión dependerá del presidente, mientras las operaciones continúan intensificándose en Medio Oriente.

Desde su inicio a finales de febrero de 2026, esta guerra —librada junto a Israel— ha evolucionado rápidamente, pasando de ataques estratégicos a una confrontación más amplia que ya afecta infraestructura energética y estabilidad global.

Detalles confirmados sobre el financiamiento

¿Por qué tanto dinero?

La respuesta es simple: la guerra se está volviendo carísima.

El nuevo paquete busca cubrir:

- Reposición de armas y municiones

- Expansión del arsenal militar

- Costos operativos de tropas desplegadas

- Futuras ofensivas

De hecho, el conflicto ya había generado gastos millonarios en sus primeros días, y analistas advierten que el costo total podría escalar a cifras históricas si se prolonga.

Hegseth lo resumió con una frase polémica pero directa: el financiamiento es necesario para mantener la capacidad de combate de Estados Unidos.

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Impacto en la economía global

Impacto global: petróleo, tensión y mercados

Mientras Washington busca recursos, el mundo ya resiente las consecuencias:

- Aumento en los precios del petróleo y gas

- Ataques a infraestructura energética en la región

- Riesgos para rutas clave como el estrecho de Ormuz

- Temor a una crisis energética internacional

Incluso ataques recientes a campos de gas han provocado subidas inmediatas en los mercados, evidenciando que esta guerra no es solo militar, sino también económica.

Debate político en el Congreso

Un debate político explosivo

La solicitud no será aprobada fácilmente.

En el Congreso estadounidense hay divisiones:

- Algunos legisladores apoyan reforzar el gasto militar

- Otros cuestionan el costo y la falta de estrategia clara

- Y varios critican que la guerra ni siquiera ha sido formalmente autorizada

El resultado: se anticipa una batalla política intensa que podría definir el rumbo del conflicto.

Más que una guerra regional

Lo que comenzó como una ofensiva puntual se ha convertido en algo mayor: una crisis con impacto global, donde se cruzan intereses militares, energéticos y geopolíticos.

Estados Unidos está dispuesto a invertir otros 200 mil millones de dólares para sostenerla. La gran pregunta ahora no es cuánto costará... sino cuánto tiempo durará.