Tensión global: Trump acusa a Israel de atacar el mayor campo de gas de Irán

En medio de una escalada que amenaza con sacudir la economía mundial, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, señaló directamente a Israel como responsable de un ataque contra el gigantesco campo de gas South Pars, en Irán, una de las infraestructuras energéticas más importantes del planeta.

El golpe no solo impactó instalaciones clave, sino que encendió una cadena de represalias que ya se siente en todo el mundo.

Un ataque que cambió el tablero energético

El campo South Pars, considerado el mayor yacimiento de gas natural del mundo, sufrió daños tras un bombardeo atribuido a Israel. Aunque Trump aseguró que Estados Unidos no participó ni tenía conocimiento previo, otros reportes sugieren que Washington sí estaba al tanto del plan.

El ataque afectó parte de la producción iraní y obligó a detener operaciones en algunas instalaciones, reduciendo el suministro energético en una región clave.

Pero el verdadero impacto vino después.

La respuesta de Irán y el riesgo de una guerra mayor

Irán respondió con ataques contra infraestructuras energéticas en el Golfo, incluyendo instalaciones en Qatar y Arabia Saudita, lo que elevó aún más la tensión regional.

Trump calificó la reacción iraní como "injustificada" y lanzó una advertencia contundente: si Teherán continúa atacando a países aliados como Qatar, Estados Unidos podría responder con fuerza militar directa.

Al mismo tiempo, el mandatario afirmó que Israel no volverá a atacar el campo de gas, a menos que Irán provoque una nueva escalada.

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Impacto inmediato: suben los precios del gas y el petróleo

El conflicto ya tiene consecuencias económicas visibles:

El precio del gas natural subió alrededor de 20%

El petróleo superó los 110 dólares por barril

Se teme una crisis energética global si el conflicto continúa

Esto se debe a que la región afectada es clave para el suministro mundial de energía, y cualquier interrupción repercute directamente en los mercados internacionales.

Un conflicto que puede expandirse

Este episodio no es aislado: forma parte de un conflicto más amplio iniciado a finales de febrero entre Estados Unidos, Israel e Irán, que ya ha dejado miles de víctimas y ha desestabilizado Medio Oriente.

Además, el ataque marca un punto crítico: es la primera vez que se golpea directamente infraestructura energética tan estratégica, lo que eleva el riesgo de una guerra más amplia y prolongada.

¿Por qué importa esto?

Porque no se trata solo de un conflicto regional. Lo que está en juego es:

El suministro global de energía

La estabilidad económica mundial

El riesgo de una guerra a gran escala

En otras palabras, lo ocurrido en un campo de gas en Irán podría sentirse en el precio de la gasolina, la luz y el gas en muchos países.