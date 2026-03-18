Irán advierte de consecuencias tras ataque a ministro de Inteligencia por Israel

El gobierno de Israel informó este miércoles que fue abatido el ministro de Inteligencia de Irán, Esmail Jatib, en el marco de los recientes ataques contra la cúpula del poder iraní.

El anuncio fue realizado por el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, quien aseguró que la operación se llevó a cabo durante la noche. Además, señaló que, junto con el primer ministro Benjamin Netanyahu, se autorizó al ejército a atacar a cualquier alto funcionario iraní considerado objetivo, sin necesidad de nuevas aprobaciones.

Por su parte, Irán advirtió que las consecuencias del conflicto alcanzarán a todos los involucrados, en medio de una escalada bélica que también involucra a Estados Unidos. En paralelo, países del Golfo reportaron la interceptación de misiles y drones dirigidos a diversos objetivos, incluidos puntos con presencia militar estadounidense.

Medios iraníes reportaron bombardeos en distintas regiones del país, incluyendo la capital, Teherán, así como zonas en Lorestán, Hamedán y Fars. En la ciudad de Durud, autoridades locales informaron de víctimas en áreas residenciales, aunque estos datos no han sido verificados de forma independiente.

La muerte de Jatib se suma a la reciente confirmación del fallecimiento de Ali Larijani, figura clave del Consejo Supremo de Seguridad Nacional iraní. En Teherán, se llevaron a cabo funerales multitudinarios en honor a Larijani y a Gholamerza Soleimani, líder de la fuerza paramilitar Basij, también reportado como muerto en ataques israelíes.

El canciller iraní, Abbs Araqchi, advirtió que las repercusiones del conflicto apenas comienzan, en contraste con declaraciones del presidente estadounidense Donald Trump, quien ha sugerido que la confrontación será breve.

Reacción internacional

Rusia condenó los ataques, calificándolos como asesinatos de dirigentes de un Estado soberano. El portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, expresó el rechazo de su país a este tipo de acciones y reiteró el llamado a un alto el fuego inmediato y al inicio de negociaciones.

En este contexto, Moscú también negó reportes sobre un supuesto aumento en la cooperación militar e intercambio de inteligencia con Irán, al considerar que gran parte de la información difundida sobre el conflicto carece de veracidad.

El escenario refleja un incremento en la tensión global, con múltiples actores involucrados y advertencias cruzadas que elevan el riesgo de una escalada mayor.