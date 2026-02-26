Faltan documentos sobre Donald Trump en archivos Epstein: ¿Qué ocurrió?

En los archivos Epstein faltan documentos sobre una mujer que acusó a Trump. Los documentos publicados por el Departamento de Justicia mencionan brevemente una acusación no verificada de que Donald Trump la agredió en la década de 1980, cuando era menor de edad. Pero varios memorandos relacionados con su testimonio no figuran en los archivos.

El vasto conjunto de documentos publicados por el Departamento de Justicia a partir de sus investigaciones sobre el delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein no incluyó algunos materiales clave relacionados con una mujer que acusó al presidente Donald Trump, según una revisión de The New York Times.

El Departamento de Justicia y la falta de documentos

Se trata de memorandos del FBI en los que se resumen las entrevistas realizadas por la agencia en relación con las denuncias presentadas en 2019 por una mujer que, tras la detención de Epstein, declaró haber sido agredida sexualmente tanto por Trump como por el financista décadas antes, cuando era menor de edad.

La existencia de esos memorandos quedó al descubierto en un índice que enumeraba los materiales de investigación relacionados con su testimonio y que fue publicado de manera oficial. Según ese índice, el FBI realizó cuatro entrevistas relacionadas con sus denuncias y redactó un resumen de cada una. Pero el Departamento de Justicia solo hizo público uno de los resúmenes, que describe sus acusaciones contra Epstein. Los otros tres han desaparecido.

Documentos que no se hicieron públicos

Los documentos hechos públicos tampoco contienen las notas de base de las entrevistas, que según el índice forman parte del mismo archivo. El Departamento de Justicia publicó notas de entrevista similares en relación con los interrogatorios del FBI a otros posibles testigos y víctimas.

No está claro por qué faltan estos materiales. El Departamento de Justicia dijo en un comunicado al Times el lunes que "los únicos materiales que se retuvieron eran confidenciales o duplicados". En una nueva declaración el martes, el departamento también señaló que algunos documentos podrían haberse retenido debido a "una investigación federal en curso." Los funcionarios no abordaron directamente por qué no se hicieron públicos los memorandos relacionados con la denuncia de la mujer.

El relato de la mujer sobre haber sido agredida por Trump en la década de 1980 figura entre una serie de acusaciones no corroboradas contra hombres conocidos, incluido el presidente, que aparecen en los millones de documentos difundidos por el Departamento de Justicia.

Cuando los archivos se hicieron públicos a finales del mes pasado, las autoridades describieron el conjunto como todo el material enviado por el público al FBI. "Algunos de los documentos contienen acusaciones falsas y sensacionalistas contra el presidente Trump que fueron enviadas al FBI justo antes de las elecciones de 2020", dijo entonces el Departamento en un comunicado, en el que calificaba tales afirmaciones de "infundadas y falsas".

Trump ha negado reiteradamente haber cometido irregularidades. En un comunicado el martes, la portavoz de la Casa Blanca, Abigail Jackson, dijo que Trump había "sido totalmente exonerado de cualquier asunto relacionado con Epstein."