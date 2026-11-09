España analiza suspender TikTok tras detectar más de mil videos de abuso sexual infantil

TikTok enfrenta una nueva controversia en España luego de que autoridades solicitaran investigar a la plataforma por la presunta difusión de material relacionado con el abuso sexual infantil. Ante la gravedad de los señalamientos, también se puso sobre la mesa la posibilidad de suspender sus servicios en el país.

La petición fue presentada por el Ministerio de Juventud e Infancia ante la Fiscalía General del Estado, con el objetivo de que se investigue la presencia de este tipo de contenido en la red social y las posibles redes de personas involucradas en estas actividades.

Las autoridades españolas piden investigar a TikTok por la difusión de contenido ilegal.

El caso salió a la luz después de que el medio independiente Maldita.es difundiera una investigación en la que reportó el hallazgo de más de mil videos dentro de TikTok que contenían imágenes explícitas de abuso sexual infantil.

Más de mil videos de abuso infantil fueron hallados en TikTok, según Maldita.es.

TikTok habría retirado solo una parte del contenido denunciado. Uno de los aspectos más preocupantes del reportaje es la respuesta de la plataforma ante los reportes realizados por contenido ilegal. De los materiales identificados, 50 videos fueron denunciados directamente a TikTok.

Sin embargo, las medidas adoptadas habrían sido limitadas: únicamente cinco publicaciones fueron eliminadas, lo que representa el 10% de las denuncias, mientras que otras 13 fueron bloqueadas exclusivamente para su visualización en España, equivalente al 26%.

La respuesta de TikTok a las denuncias ha sido considerada insuficiente por las autoridades.

La situación adquiere mayor dimensión al considerar el alcance que tuvieron estas publicaciones, pues los 50 videos reportados reunieron más de 8.8 millones de reproducciones.

Ante estos hallazgos, las autoridades españolas buscan que se esclarezcan las responsabilidades de la plataforma y se determine el alcance de la problemática, mientras que la posible suspensión de TikTok en territorio español se perfila como una de las medidas planteadas.