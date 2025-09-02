El Conjuro 4: Los Últimos Ritos aterroriza en su estreno en Cinépolis

El Conjuro 4: Los Últimos Ritos abre preventa el 3 de septiembre y se estrena oficialmente este jueves 4 en Cinépolis

La cadena de cines Cinépolis ha dado inicio a la preventa oficial de boletos este miércoles 3 de septiembre de 2025 para el esperado estreno de El Conjuro 4: Los Últimos Ritos, la última entrega de la exitosa saga de terror inspirada en los casos de los investigadores paranormales Ed y Lorraine Warren. El estreno oficial será este jueves 4 de septiembre, en cientos de salas del país.

Como parte de la campaña promocional, Cinépolis organizó un maratón especial con las películas anteriores de la franquicia, acompañado por una activación sorpresa que causó furor (y miedo) entre los asistentes.

Terror real: Cinépolis sorprende con escalofriante activación en sala de cine

Durante una función del maratón de El Conjuro, asistentes vivieron una experiencia de terror real gracias a una activación especial organizada por Cinépolis. En redes sociales, el usuario @rulomarins compartió un video en TikTok donde se observa cómo las luces se apagan de forma repentina y la pantalla simula una falla técnica.

En ese momento de oscuridad, una figura fantasmal vestida de blanco apareció entre el público, provocando gritos, nerviosismo y sorpresa en la sala. La activación duró apenas unos minutos, pero generó una reacción viral entre los fanáticos del cine de horror. Finalmente, se anunció el inicio de la siguiente película del maratón, y el público reaccionó entre aplausos y risas nerviosas.

? Preventa ya disponible: ¿Dónde comprar boletos?

La preventa de El Conjuro 4: Los Últimos Ritos está disponible desde este miércoles 3 de septiembre, tanto en:

La app oficial de Cinépolis

El sitio web cinépolis.com

Taquillas físicas en todos los complejos del país

Se recomienda adquirir los boletos con anticipación, ya que se espera una alta demanda por tratarse del capítulo final de una de las franquicias de terror más exitosas del cine moderno.

Estreno oficial: jueves 4 de septiembre

El Conjuro 4: Los Últimos Ritos llegará a las salas este jueves 4 de septiembre de 2025. La película será la última entrega centrada en los Warren y promete cerrar con broche de oro una historia que ha mantenido a millones al borde del asiento por más de una década.

Dirigida por Michael Chaves, el filme está protagonizado nuevamente por Patrick Wilson y Vera Farmiga, quienes regresan como Ed y Lorraine Warren. Esta vez, la historia se centra en una posesión demoníaca dentro de un convento, en uno de los casos más oscuros y complejos de su carrera.

?? Maratón especial de El Conjuro en Cinépolis

Previo al estreno, Cinépolis organizó un maratón de las tres películas anteriores, proyectando en orden:

El Conjuro (2013)

El Conjuro 2 (2016)

El Conjuro 3: El Diablo Me Obligó a Hacerlo (2021)

Algunos complejos incluyeron además una función anticipada de medianoche de El Conjuro 4, exclusiva para quienes compraron su entrada en preventa.

Reacciones en redes

El video de la activación ha generado miles de reacciones en TikTok y otras plataformas. Los usuarios han elogiado la creatividad de Cinépolis:

"Esto es inmersión real, me encantaría vivir algo así."

"Me dio más miedo la actriz que la película."

"10/10 la experiencia. Cinépolis se lució."

Una saga que se despide

Con El Conjuro 4, la historia de los Warren llega a su fin. Esta cinta será el broche final de una saga que no solo rompió récords de taquilla, sino que también redefinió el género del horror moderno. Todo está listo para su llegada a las pantallas mexicanas este jueves 4 de septiembre.