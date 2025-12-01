Maduro aparece en público tras días de especulaciones sobre su paradero

Maduro apareció en público el domingo por primera vez en cinco días, poniendo fin temporalmente a las especulaciones de que había huido del país luego de un ultimátum de Donald Trump para que se fuera.

¿Qué ocurrió?

Maduro, de 63 años, entregó premios y pronunció palabras en la ceremonia anual de premios del café en la zona este de la capital, Caracas, informó CNN, encabezando en un momento un cántico de que la economía de Venezuela era "indestructible, intocable, imbatible". Antes de eso, la señal más reciente del paradero de Maduro había sido el miércoles, cuando publicó un video de él mismo conduciendo por Caracas en su canal de Telegram.

El Miami Herald informó el domingo que Trump ofreció a Maduro, a su esposa y a su hijo un salvoconducto para salir del país sudamericano si aceptaba renunciar de inmediato. Según informes, el gobierno de Maduro respondió ofreciendo entregar el control político de Venezuela, pero manteniendo el control de las fuerzas armadas, lo que llevó a un impasse.

¿Cuál fue la respuesta de las autoridades?

El medio citó a una fuente familiarizada con el intercambio diciendo que Maduro también pidió "una amnistía global por cualquier crimen que él y su grupo hayan cometido", lo cual fue rechazado. En marzo de 2020, Maduro fue acusado por el Departamento de Justicia de cargos de narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, y conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos.

Según la acusación, Maduro se coludió con disidentes del grupo revolucionario colombiano FARC para traficar drogas a Centroamérica e inundar Estados Unidos de cocaína. Maduro y otros altos funcionarios del gobierno venezolano presuntamente suministraron a los narcotraficantes de las FARC ametralladoras, lanzacohetes y otras armas, y les proporcionaron espacio aéreo seguro para transportar cocaína desde Colombia a Centroamérica.

Estados Unidos también dice que Maduro es el jefe del Cártel de los Soles, que ha enviado cientos de toneladas de cocaína y otras drogas ilícitas a Estados Unidos desde principios de la década de 2000, recaudando millones. La administración Trump ofreció inicialmente 15 millones de dólares por información que condujera a la captura del líder autoritario, una recompensa que el Departamento de Estado aumentó a 25 millones de dólares el 10 de enero y aumentó a 50 millones de dólares el pasado agosto.

El sábado por la mañana, Trump advirtió públicamente a los pilotos que consideraran cerrado el espacio aéreo sobre Venezuela, pero dijo a los periodistas a bordo del Air Force One: "No le den ninguna interpretación". Según el Herald, Caracas intentó comunicarse con Washington después de la declaración del presidente estadounidense del sábado, pero no recibió respuesta.

Cuando se le pidió que confirmara los informes de que había hablado directamente con Maduro, como habían informado anteriormente el New York Times y el Wall Street Journal, el presidente respondió: "No quiero comentar sobre eso, la respuesta es sí". "No diría que salió bien ni mal", añadió Trump. "Fue una llamada telefónica".

El gobierno de Maduro no ha hecho ninguna declaración sobre la convocatoria. Desde principios de septiembre, el ejército estadounidense ha llevado a cabo casi dos docenas de ataques contra presuntos narcotraficantes radicados en Venezuela, matando a más de 80 personas.

Los funcionarios venezolanos confirmaron por primera vez el domingo que sus ciudadanos estaban entre los muertos en los ataques, y el líder de la Asamblea Nacional del país, Jorge Rodríguez, acusó a la administración Trump de asesinato a sangre fría. "Todo ser humano tiene derecho al debido proceso", declaró Rodríguez a la prensa. "Ningún ser humano puede ser asesinado de forma brutal."