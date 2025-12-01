Fallece Karen Sofía Quiroz, influencer Bikegirl, en accidente de motocicleta

La comunidad de motociclistas e influencers está de luto tras la trágica muerte de Karen Sofía Quiroz Ramírez, mejor conocida en redes sociales como 'Bikegirl', a la edad de 25 años. La joven falleció en la noche del pasado miércoles 26 de noviembre tras sufrir un grave accidente de tránsito mientras conducía su motocicleta.

El siniestro ocurrió en la vía que conecta a Girón con Floridablanca, en Santander. Según los reportes, la joven intentaba pasar entre dos vehículos cuando perdió el control de su motocicleta. Tras caer al pavimento, fue arrollada por un tractocamión, provocándole heridas mortales.

¿Cuál fue la respuesta de las autoridades?

Las autoridades de tránsito de Floridablanca informaron que el caso ha sido puesto en manos de la Fiscalía General de la Nación, que actualmente se encuentra analizando cámaras de seguridad y tomando declaraciones de testigos para determinar las responsabilidades exactas en el accidente.

¿Qué mensaje compartió Karen Sofía en redes sociales?

Horas antes del fatal accidente, Sofía Quiroz había compartido un mensaje en sus historias de Instagram que conmocionó a sus seguidores. La influencer reveló que sus gafas de conducir se habían roto y, con una mezcla de broma y preocupación, escribió: "Espero no estrellarme por manejar sin mis gafas". Este mensaje fue interpretado por muchos de sus seguidores como una trágica premonición, generando una ola de reacciones en redes sociales llenas de dolor, incredulidad y tristeza por su repentina partida.

'Bikegirl' era una apasionada de las motocicletas y gozaba de gran popularidad en sus perfiles por el contenido que compartía sobre rutas, mantenimiento de motos, estilo de vida biker y tatuajes. Su muerte tiene consternados a sus familiares, amigos y a miles de seguidores en Colombia y el mundo.