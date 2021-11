Profesor pide a alumna 'ser amigos con derechos' a cambio de buenas calificaciones

MILENIO.- El acoso sexual, hostigamiento y el grooming –acoso de un adulto a menores de edad– siguen estando latentes en nuestros días. A pesar de las campañas, exigencias y denuncias, los casos continúan. Por ello, causó indignación la historia de un profesor que acosó a una alumna de 15 años por WhatsApp. Pidió que fueran amigos con derechos a cambio de buenas calificaciones. Te contamos lo que sucedió en este caso de grooming que se volvió viral y causó indignación.

Diferentes medios internacionales y locales retomaron el caso de un profesor de secundaria de la zona sur de la capital salteña, Argentina, que acosó a una alumna de tan sólo 15 años mediante mensajes inapropiados por WhatsApp, por lo que tanto estudiantes como padres de alumnos piden que sea separado de su cargo.

De acuerdo con Clarín, presuntamente las autoridades de la Unidad de Delitos contra la Integridad Sexual N° 3 ya comenzaron a investigar el caso contra el docente del colegio 11 de Septiembre, del barrio Santa Ana.

Esto a raíz de que se acusara al profesor a finales de octubre por la madre de la alumna de 15 años. Según su testimonio, el profesor le mandó a la alumna mensajes de WhatsApp para proponerle subirle la calificación a cambio de ser "amigos con derechos".

El caso también se hizo visible en las redes sociales con el objetivo de que si hay adolescentes pasando por lo mismo: denuncien. Además, buscan visibilizar que el grooming existe. Y es que en la conversación, el docente dijo que estaba desnudo.

Al respecto, los padres de familia protestaron el pasado miércoles, pues aseguraron que el docente no sólo acosó a la joven de 15 años, pues aseguran hay más casos.

"Queremos ser escuchadas. No ignoradas"; "Basta de cubrir abusadores"; "La neutralidad los convierte en cómplices"; "No quiero que me subas las notas porque soy linda", se leía en las pancartas.

