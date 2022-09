Profesora pide disculpas por solicitar tarea de muestra de s3men a sus estudiantes

Luego de pedirles de tarea semen a sus alumnos en el aula de clases, la profesora de la materia de Biología pidió una disculpa por dicho acto.

Entre lágrimas en su rostro y en una crisis nerviosa, la maestra manifestó que:

"Pido disculpas a la sociedad, somos seres humanos y erramos, yo no pretendía nada, solo enseñar a mis alumnos y mostrarles en un microscopio".

En contexto, en el colegio Juan Azurduy de Padilla del municipio de Minero, en Bolivia, una docente fue denunciada por supuesta corrupción, en razón de que pidió un bote de semen a sus estudiantes para una clase de educación sexual.

Por ello, la profesora de nombre María Inés P.R. negó ser una "pervertida" e "irreverente", pues de esta manera fue calificada la mujer.

"Yo no soy ninguna madre pervertida, tengo mis niños pequeños, tengo uno de dos años, uno que está con cuatro y la otra tiene ocho años; el daño psicológico de mis niños a mí me duele, conmigo pueden hacer lo que les dé la gana, pero mi niña de ocho años me dice, ´mamá, te van a meter presa, ¿y quién me va a cuidar´; eso me duele señor reportero, pero como le dije, pido mil disculpas a toda la población de mineros, a toda Bolivia", detalló para un medio de comunicación.

Sin embargo, se dio a conocer por parte del Director departamental de Educación en Santa Cruz, Edwin Huayllani que la docente fue suspendida temporalmente de sus funciones en dicha institución educativa.

"La profesora ha sido suspendida esta mañana de la función correspondiente, mientras dure la investigación disciplinaria. Con el auto inicial, automáticamente está suspendida", declaró.