Protestas en China contra el gobierno tras dos feminicidios

Las brutales muertes de dos mujeres de China han causado un enorme malestar entre la población, quienes se han manifestado en contra del gobierno de Beijing, criticando la campaña del país asiático para que las mujeres se casen y tengan hijos.

Una mujer de 24 años de una zona rural de la provincia de Henan, fue asesinada de manera brutal a puñaladas por su propio esposo, esto tras una pequeña disputa.

El segundo caso es el de una mujer de Hong Kong llamada, Abby Choi, la cual, fue encontrada descuartizada, por lo que su esposo y dos familiares fueron arrestados. Se acusa que estos habrían cometido canibalismo.

Abby Choi modelo e influencer de 28 años, fue reportada como desaparecida el día 24 de Febrero, tres días después partes de su cuerpo fueron encontrados de unas maneras horrendas.



Ante estos espantosos casos de feminicidios, provocaron que iniciaría protestas dentro de la red social, Weibo, una red exclusiva de china, la cual es altamente censurada.

"Si no te casas, te pega tu novio. Si estás casada, tu marido te pega. Si te divorcias, te pega tu ex marido. ¿En qué se ha convertido este mundo?", escribió un ciudadano en la plataforma Weibo. "No casarse y no tener hijos es lo más seguro", dijo otra persona.

Las nociones tradicionales de matrimonio y obligaciones familiares siguen siendo fuertes en China, pero muchos jóvenes están empezando a cuestionarlas, alegando la imposibilidad de costear los servicios de guardería, el apoyo inadecuado a las madres trabajadoras y las aspiraciones individualistas.

Estos brutales feminicidios han causado protestas localizadas en las zonas donde se cometieron estos aberrantes actos.