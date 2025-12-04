Putin ordenó el envenenamiento de Sergei Skripal en Salisbury

Revelan que Putin autorizó el envenenamiento con agente nervioso de un ex espía ruso en 2018. Vladimir Putin debió haber ordenado el ataque con el agente nervioso Novichok contra el agente doble ruso Sergei Skripal en 2018, en una demostración de poder 'imprudente' que llevó a la muerte de una mujer inocente, concluyó el jueves una investigación pública del Reino Unido.

Skripal fue encontrado junto con su hija Yulia desplomados inconscientes en un banco público en la ciudad de Salisbury, al sur de Inglaterra, en marzo de 2018, después de que le aplicaran Novichok en la manija de la puerta de entrada de su casa cercana.

Aproximadamente cuatro meses después, Dawn Sturgess, de 44 años, madre de tres hijos, murió por exposición al veneno luego de que su pareja encontrara un frasco de perfume falsificado que espías rusos habían usado para contrabandear el agente nervioso de grado militar al país, según la investigación.

Los Skripal y un oficial de policía que fue a la casa de Skripal quedaron gravemente enfermos por las consecuencias, pero se recuperaron.

¿Qué reveló la investigación sobre el ataque a Skripal?

En sus conclusiones, el presidente, el ex juez de la Corte Suprema del Reino Unido Anthony Hughes, dijo que estaba seguro de que un equipo de oficiales de inteligencia militar del GRU había intentado asesinar a Skripal, quien vendió secretos rusos, a Gran Bretaña y se mudó allí después de un intercambio de espías en 2010.

"He llegado a la conclusión de que la operación para asesinar a Sergei Skripal debe haber sido autorizada al más alto nivel, por el presidente Putin", dijo Hughes en su informe.

Rusia siempre ha negado cualquier implicación, presentando las acusaciones como propaganda antirrusa. La embajada rusa en Londres no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

Hughes dijo que los dos rusos que habían untado Novichok en la puerta de Skripal habían desechado la botella que contenía el veneno sin tener en cuenta el peligro que representaba para personas inocentes.

La investigación concluyó que el frasco de perfume contaminado contenía suficiente veneno para matar a miles de personas.

Estas acciones "asombrosamente imprudentes" significaron que los posibles asesinos, sus superiores del GRU y aquellos que autorizaron el ataque, hasta el propio Putin, tenían responsabilidad moral por la muerte de Sturgess, dijo Hughes.

La policía británica ya ha acusado en ausencia a los tres presuntos miembros del equipo ruso.

Consecuencias del envenenamiento en Salisbury

El jueves, el gobierno anunció nuevas sanciones contra la agencia de inteligencia GRU y citó al embajador ruso por lo que llamó la "continua campaña de actividad hostil" de Moscú.

"El Reino Unido siempre se enfrentará al brutal régimen de Putin y denunciará su maquinaria asesina por lo que es", afirmó el primer ministro británico, Keir Starmer, en un comunicado.

El incidente de Salisbury desencadenó las mayores expulsiones diplomáticas Este-Oeste desde la Guerra Fría, y las relaciones entre Moscú y Londres se han deteriorado aún más desde la invasión a gran escala de Ucrania por parte de Rusia en febrero de 2022, cuando Gran Bretaña proporcionó grandes cantidades de ayuda militar a Kiev.

Dos de los rusos acusados por Gran Bretaña de llevar a cabo el envenenamiento aparecieron posteriormente en la televisión rusa para negar su implicación, afirmando que eran turistas inocentes que visitaban la catedral de la ciudad. Los tres han negado cualquier implicación.

Hughes dijo que Rusia tenía un "mayor apetito por el riesgo", citando la anexión de Crimea y el derribo del avión de pasajeros de Malaysia Airlines, ambos en 2014, y dijo que se esperaba que el ataque fuera una vívida demostración del poder ruso.

"El ataque a Sergei Skripal por parte de Rusia no fue, parece claro, una simple venganza contra él, sino que constituyó una declaración pública, tanto para consumo internacional como nacional, de que Rusia actuará con decisión en lo que considera sus propios intereses", afirma el informe.

Aunque Putin había denunciado previamente a Skripal como traidor, la investigación dijo que no había nada que sugiriera que el agente doble hubiera estado en riesgo inminente o que se podría haber hecho más para protegerlo.

El informe del jueves es la segunda investigación importante que culpa a Putin por ataques en suelo británico contra sus percibidos enemigos.

Una investigación realizada en 2016 concluyó que Putin probablemente había ordenado el asesinato en Londres de Alexander Litvinenko, un disidente ruso y ex agente del servicio de seguridad FSB, utilizando polonio-210 radiactivo.