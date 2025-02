¿Qué sucedió con el pez diablo negro que salió desde el abismo a la superficie?

La bióloga marina Laia Valor, parte del equipo que encontró al pez, explicó a la agencia EFE que el ejemplar ya estaba en malas condiciones cuando lo avistaron.

"Lo vimos cuando ya volvíamos a puerto. Pasamos a su lado y vi algo negro que no parecía plástico ni nada, me pareció extraño. Tras verlo, pasamos un par de horas con él. Estaba dañado y no en buen estado, solo duró vivo unas horas", detalló.

El pez diablo negro fue trasladado al Museo de la Naturaleza y Arqueología (MUNA) de Santa Cruz de Tenerife, donde será analizado.

Los científicos no tienen una explicación clara sobre cómo este pez, que normalmente vive en zonas abisales con poca luz y alta presión, terminó en la superficie.

"No podemos decir que no pasa nunca, pero sí podemos afirmar que podría ser la primera vez que se graba un ejemplar así", agregó Valor.

Este raro avistamiento ha despertado dudas sobre posibles cambios en los ecosistemas marinos, aunque por ahora sigue siendo un misterio.