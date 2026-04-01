Reino Unido marca distancia de EE. UU.: "No es nuestra guerra", responde Starmer a Trump

El gobierno del Reino Unido rechazó involucrarse en la ofensiva contra Irán, luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, criticara a sus aliados europeos por no respaldar la acción militar.

El primer ministro británico, Keir Starmer, dejó clara la postura de su país al señalar que no participarán en el conflicto. "He dejado absolutamente claro que esta no es nuestra guerra, y no vamos a dejarnos arrastrar a ella", afirmó, subrayando que las decisiones se tomarán en función del interés nacional.

¿Qué declaró Keir Starmer sobre la guerra?

Las declaraciones se producen después de que Trump advirtiera a varios países europeos sobre una posible salida de Estados Unidos de la OTAN, ante la falta de apoyo a la ofensiva.

Starmer consideró que estas amenazas responden a una estrategia de presión, al tiempo que reiteró la importancia de fortalecer los vínculos con Europa en materia de defensa, seguridad y economía.

Postura común de Europa ante el conflicto

Además del Reino Unido, países como España, Francia e Italia también se negaron a permitir el uso de sus bases militares para operaciones de Estados Unidos, evidenciando una postura común en la región.