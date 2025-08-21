Pintura Caliente en el Muro Fronterizo: Estrategia de Seguridad de EEUU

EU pinta de negro el muro fronterizo con México para dificultar cruce de migrantes

El Gobierno de Estados Unidos ha comenzado a pintar de negro el muro que separa su frontera con México, como parte de una nueva estrategia para hacer más difícil su escalada. El objetivo: incrementar la temperatura de la estructura metálica y disuadir a personas migrantes de intentar cruzar de manera irregular.

La medida, impulsada por el presidente Donald Trump a siete meses de haber retomado el cargo, fue anunciada por la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, quien explicó que este cambio busca fortalecer las políticas migratorias más estrictas del actual gobierno.

"Este muro es parte de la diferencia. Demasiado alto para escalarlo. Demasiado estrecho para atravesarlo. Y ahora, por orden del presidente, será pintado de negro, tan caliente al tacto que los inmigrantes ilegales ni siquiera lo intentarán", expresó Noem en un mensaje en la red social X.

La funcionaria recorrió recientemente una sección del muro ubicada en Santa Teresa, Nuevo México, donde detalló que la pintura negra no solo busca elevar la temperatura de las barras metálicas, dificultando su manipulación, sino también prolongar la vida útil de la estructura, anteriormente pintada en color marrón.

Según Noem, esta acción forma parte de una estrategia más amplia que incluye inversiones en tecnología de vigilancia, como cámaras, sensores y obras de infraestructura hidráulica en la frontera suroeste. Asimismo, reveló que los trabajos de ampliación y renovación del muro, que avanza a razón de 800 metros diarios, están respaldados por el presupuesto federal aprobado en julio pasado.

"La renovación del muro es tanto una barrera física como un símbolo del compromiso inquebrantable del presidente Trump con la seguridad del pueblo estadounidense", concluyó.